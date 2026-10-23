El romance que confirmó Luciana Salazar con un hombre 20 años menor

Luciana Salazar volvió a referirse públicamente a su vida sentimental y causó enorme sorpresa al revelar que mantuvo una relación íntima con un hombre 20 años menor que ella. La reconocida modelo argentina aprovechó una ronda de preguntas anónimas en su cuenta oficial de Instagram para responder sin filtros a sus seguidores sobre sus pasadas experiencias amorosas y las prioridades actuales que guían sus elecciones afectivas.

Al ser consultada explícitamente sobre sus preferencias de edad en las relaciones amorosas, la mediática explicó detenidamente que aquel vínculo con un joven bastante menor no representa su patrón habitual de búsqueda. "La verdad es que los prefiero más grandes. Lo menor que tuve fue hace como cuatro años, uno que era 20 años menor que yo. Para mí, lo ideal sería uno 5 o 10 años mayor para estar en pareja", respondió.

En otro tramo de la interacción digital, la modelo fue categórica al enumerar cada uno de los requisitos indispensables que debe reunir un hombre para enamorarla. Salazar enfatizó que no le interesan los hombres que se acercan a ella por su popularidad y definió con precisión el perfil exacto de la persona que busca para compartir su día a día sin reservas.

"Que sea bien macho y con los pantalones bien puestos. Perfil bajo (no me gustan los que van en búsqueda de una famosa)", expresó en sus historias. Además agregó: "¡Soy exigente! Pero admirarlo sobre todo. Amoroso, ya que yo soy muy dulce y franelera. Paciente, sensible conmigo. Que me sorprenda, amo las sorpresas. Que le guste mucho disfrutar la vida. Que no sea orgulloso, los orgullosos conmigo no prosperan porque yo lo soy".

Finalmente la artista admitió que tiene intenciones claras de apostar nuevamente al amor y que se encuentra en una etapa personal de pleno disfrute. "Disfruto mucho del noviazgo y, ahora que no tengo culpa, me animaría y lo re disfrutaría. Reconozco que soy muy exigente a la hora de elegir a esa persona. Por eso, conmigo, ¡mucha paciencia!", concluyó.