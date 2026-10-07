El romance secreto de Sofi Martínez que dejó sin palabras a todos

Sofi Martínez volvió a ser el centro de atención mediático tras revelar un romance secreto que mantuvo guardado durante años. La famosa periodista deportiva, que recientemente fue vinculada con Diego Leuco y Gastón Edul, sorprendió al público al recordar una historia de su adolescencia que pocos conocían.

En una entrevista para el programa de radio Urbana Play, Sofi Martínez compartió detalles sobre el vínculo que tuvo a los 15 años con un compañero de colegio llamado Nacho. La comunicadora explicó cómo vivió esa primera experiencia en una época en la que sentía cierta presión social por no haber tenido su primer beso.

“Nacho me gustaba. Y había algo entre nosotros ya, como un poquito más, no fue algo de una noche. Íbamos al mismo curso. Ya era algo que nosotros dos estábamos armando. Y chapamos, me acuerdo que fue en la pista”, expresó Sofi Martínez durante la charla en la que revivió aquel recuerdo de la secundaria.

A pesar de los constantes rumores sobre su presente afectivo, Sofi Martínez prefirió enfocarse en la nostalgia y rememorar cómo ese romance adolescente marcó el inicio de sus vivencias amorosas. La comunicadora reconoció que, aunque se sintió algo rara en ese momento, la vivencia significó un paso muy especial en su vida.