El romántico mensaje de Antonela a Messi por su récord en Mundiales

La Selección Argentina aseguró su avance a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras imponerse ante el seleccionado de Austria. En este contexto, Lionel Messi se convirtió en el protagonista de la jornada al anotar dos goles que lo consagraron como el máximo goleador en la historia de la competencia internacional. Con 18 tantos acumulados, el delantero de 38 años superó el registro del alemán Miroslav Klose, quien mantenía el récord con 16 goles tras participar en cuatro ediciones del torneo.

Desde la tribuna, Antonela Roccuzzo y sus tres hijos vivieron el encuentro con gran emotividad. Luego de confirmarse la nueva marca histórica, Roccuzzo dedicó unas palabras al futbolista a través de sus redes sociales donde manifestó "Qué privilegio verte hacer historia una y otra vez. Te amo Leo Messi". El capitán argentino correspondió el gesto en un intercambio que reflejó el vínculo de afecto y orgullo que mantiene la pareja ante este hito deportivo.

Con este desempeño, la tabla histórica de artilleros sufrió modificaciones significativas. Actualmente, Messi lidera con 18 goles en seis Mundiales, seguido por Klose con 16 tantos. En el tercer puesto se encuentra el francés Kylian Mbappé, quien suma 16 goles en tres torneos, y en cuarto lugar el brasileño Ronaldo Nazário con 15 anotaciones en cuatro participaciones. El logro de Messi se produce mientras Klose, hoy de 48 años, se encuentra retirado de la actividad profesional.