Mientras Lionel Messi celebraba sus 39 años en plena disputa del Mundial 2026, recibió uno de los saludos más especiales de la jornada. Antonela Roccuzzo, su compañera de vida desde la infancia, sorprendió a los seguidores del capitán argentino con una emotiva publicación en redes sociales que incluyó fotografías inéditas y una romántica declaración de amor.

La empresaria eligió Instagram para homenajear al futbolista en una fecha muy significativa. En cuestión de minutos, el posteo acumuló millones de interacciones y se convirtió en uno de los contenidos más comentados del día.

Un mensaje cargado de amor

Junto a una selección de imágenes familiares, Antonela escribió unas palabras que reflejaron la profunda conexión que mantiene con el astro rosarino. “Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito”, expresó.

La dedicatoria estuvo acompañada por siete fotografías que recorren distintos momentos de la historia familiar de la pareja, desde escenas íntimas hasta postales junto a sus hijos.

Las imágenes que enternecieron a las redes

Entre las fotografías compartidas se destacó una imagen inédita en la que Antonela aparece observando a Messi con complicidad mientras le sostiene la cabeza. También se incluyó una emotiva postal familiar en blanco y negro junto a Thiago, Mateo y Ciro.

Otra de las imágenes muestra a Antonela apoyando su cabeza sobre el hombro del futbolista, reflejando la tranquilidad y el compañerismo que construyeron a lo largo de los años.

El recorrido continúa con fotografías de Messi junto a sus hijos cuando eran pequeños, escenas cotidianas lejos de los estadios y una romántica imagen de ambos besándose en una playa paradisíaca.

La última fotografía retrata el presente del capitán argentino: concentrado y pensativo con la indumentaria de la Selección Argentina durante el Mundial 2026.

La respuesta de Messi

La publicación no tardó en recibir la reacción del homenajeado. Desde su cuenta oficial, Messi respondió con un mensaje que también despertó miles de comentarios.

“Muchas gracias mi vida, y yo a ustedes. Los amo!! Qué chiquitos éramos…”, escribió el máximo goleador histórico de los Mundiales.

El intercambio de mensajes generó una ola de reacciones entre fanáticos, compañeros y celebridades que celebraron la historia de amor que ambos construyeron durante más de dos décadas.

Un cumpleaños especial en pleno Mundial

El saludo llegó apenas horas después de que Messi brillara ante Austria con un doblete que le permitió convertirse en el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo.

En medio de los festejos por la clasificación argentina a los 16avos de final, el capitán recibió el cariño de millones de hinchas alrededor del planeta. Sin embargo, uno de los mensajes más significativos fue el de Antonela, quien volvió a demostrar que detrás de cada logro deportivo existe una familia que acompaña cada paso de la leyenda rosarina.