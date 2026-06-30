La previa del partido entre México y Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 estuvo marcada por un episodio que generó polémica. Cientos de hinchas mexicanos se concentraron frente al hotel donde se aloja la selección ecuatoriana y realizaron una extensa vigilia con el objetivo de impedir el descanso del plantel rival.

La concentración comenzó cerca de la medianoche en la zona de Santa Fe, en Ciudad de México, donde los simpatizantes desplegaron un verdadero festival de ruido con bocinazos, fuegos artificiales, música a alto volumen, megáfonos, cacerolas, platillos y gritos que se extendieron durante varias horas.

El estruendo fue tan intenso que la delegación ecuatoriana solicitó la intervención de la policía. Según trascendió, el equipo acababa de completar un viaje de casi nueve horas y también intentó cambiar de habitaciones dentro del hotel para escapar del ruido, aunque no había disponibilidad.

Las fuerzas de seguridad llegaron al lugar pasada la medianoche y montaron un operativo para custodiar la zona y evitar inconvenientes mayores. Sin embargo, los agentes no lograron detener de inmediato la manifestación y los hinchas continuaron alentando bajo la lluvia.

Recién tras nuevos pedidos de los integrantes de la delegación ecuatoriana y con una mayor presencia policial, la multitud comenzó a retirarse, aunque para entonces los futbolistas ya habían permanecido varias horas sin poder descansar con normalidad.

La movilización de los aficionados respondió al llamado del entrenador de México, Javier Aguirre, quien en la previa había convocado al denominado "jugador número 12" para acompañar al seleccionado en un partido decisivo. Los simpatizantes respondieron con una demostración de apoyo que terminó generando malestar en el campamento ecuatoriano y reavivó el debate sobre este tipo de prácticas en el fútbol internacional.