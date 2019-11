El S/P Merval sube 0,1% y escalan los ADR argentinos que cotizan en Nueva York

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Las acciones líderes en la bolsa porteña suben levemente en 0,1% a comienzos de la tarde y el riesgo país se mantiene en el orden de los 2.331 puntos, nivel que había alcanzado ayer, en un día que no hubo prácticamente operatoria cambiaria por el feriado bancario,



Las acciones lideres que integran el S&P Merval se comportan de manera mixta, mientras el indicador alcanza los 35.147 puntos.



El Grupo Financiero Valores vuelve a destacarse entre las de mayor alza, ya que escala 4%. Por el contrario, ceden los papeles bursátiles de Central Puerto y Cresud, en más de 2%.



En tanto las acciones argentinas que cotizan en el exterior, los ADR, saltan significativamente, destacándose el desempeño de los bancos, con más de 3%, y Corporación América, que se dispara en 9,9%. También, la agencia de viajes on line Despegar se dispara 8,8%.



No obstante la suba de los ADR, estos títulos fueron muy golpeados desde las PASO, y en general se mantienen un 60% por debajo del valor que tenían a principio es de 2019..



Por otra parte, el dólar oficial minorista se mantiene en $63,50, mientras que mayorista está en $59,60, en un mercado con relativa calma luego del endurecimiento del cepo cambiario, para frenar la caída de reservas de la etapa electoral.



El dólar "contado con liquidación" se ubica en $78,56 pesos; mientra que el dólar bolsa,cotiza en $73,41



El mercado se encuentra expectante a los pasos que dará el gobierno electo de Alberto Fernández en torno de la reestruturación de la deuda