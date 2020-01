El S&P Merval subió 1,24% y el riesgo país se ubicó en 1.984 puntos básicos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El S&P Merval subió hoy 1,24% -tras operar en baja hasta pasado el mediodía-, mientras que los títulos públicos volvieron a cerrar con números en rojo, lo que determinó que el nivel de riesgo país avanzará 3,10% y finalizara en 1.984 puntos básicos.



Así, en el panel líder de la plaza local los títulos que más se destacaron fueron los del Banco Macro, que ganó 3,65%; Pampa Energía, que ascendió 3,31%; Transportadora de Gas del Norte, con una mejora de 3,14%; Central Puerto, +3,12%; y Cresud, con una ganancia de 2,64%.



Por el contrario, Aluar cayó 2,40%; Ternium, perdió 1,36%; BYMA, -0,82%; Telecom Argentina, -0,65%; y Cablevision Holding cedió 0,63%.



Por su parte, los Adrs de empresas argentinas que cotizan en Wall Street terminaron con resultados mixtos. Por el lado de las ganancias estuvieron Ternium (5,4%); Banco BBVA Francés (2,7%); Pampa Energía (2,2%); Cresud (1,7%); y Banco Macro (1,6%).



Mientras que los rojos fueron para Transportadora Gas del Sur (-1,5%); Despegar (-0,9%); IRSA Propiedades Comerciales (-0,8%); Grupo Fin. Galicia (-0,7%); y Loma Negra (-0,3%).



El segmento de renta fija hoy se vio directamente influenciado por la entrada al Congreso del Proyecto de Ley “Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública”, que tiene como objetivo "sine qua non" que el país mejore al menos dos de las siguientes condiciones: quita de capital (montos); plazos (reperfilamiento); e intereses (quita de cupones), detalló ayer el ministro de Economía, Martín Guzmán, en conferencia de prensa.



Según apuntaron diversos especialistas, el mercado no reaccionó bien ante la iniciativa legislativa enviada por Guzmán al Parlamento y, de esta manera, los títulos públicos en general mostraron una tendencia negativa durante toda la jornada.



"Tanto los bonos en dólares como los pagaderos en pesos vieron retroceder sus cotizaciones debido a que en el proyecto presentado no hay definición alguna sobre el plan para volver sustentable a la deuda", dijo Joaquín Candia, de Rava Bursátil.



Candia advirtió que este resultado pone de manifiesto "la cautela" de los inversores ante esta iniciativa.



Otro dato relevante de la rueda en el mercado de bonos, lo dio la provincia de Buenos Aires al extender el plazo para que los inversores den su consentimiento para diferir el pago de la amortización de capital, 250 millones de dólares, del BP21. El nuevo vencimiento fue establecido para el 31 de enero a las 13 hora local.



"En el potencial caso de que la provincia genere un evento crediticio, podrían verse afectados los bonos de otras provincias principalmente pero no hay que descartar que los bonos soberanos sufran castigos como daño colateral", concluyó Candia.