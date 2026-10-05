El sacrificio de Icardi para volver al Galatasaray tras tres meses sin contrato

Mauro Icardi y la China Suárez vuelven a estar en el centro de las noticias tras conocerse la decisión del delantero de regresar a Turquía. El futbolista lleva más de cuatro meses sin competir oficialmente y tres meses sin club, pero su prioridad actual es destrabar su situación personal en Estambul.

Para concretar su retorno al equipo turco, Mauro Icardi estaría dispuesto a realizar un esfuerzo económico histórico y reducir de forma drástica sus pretensiones salariales. La intención del atacante es facilitar las negociaciones con la dirigencia y firmar un nuevo vínculo lo antes posible.

Icardi planea viajar a Turquía porque quiere volver a Galatasaray, aseguró la periodista Naiara Vecchio sobre los pasos del delantero. La comunicadora agregó que el jugador bajó todas las condiciones y está dispuesto a negociar para cerrar su incorporación inmediata.

El motivo principal de este movimiento apresurado tiene que ver con la causa judicial por la tenencia de las hijas que tiene con Wanda Nara. El juez le dio 30 días para que defina su futuro, sino se cae la restitución internacional en el país turco, reveló Vecchio.

En el aspecto económico, la diferencia con su contrato anterior de 10000000 de euros anuales es gigantesca. Se ofreció en Galatasaray por 3500000 euros anuales y hasta aceptaría 2000000 de euros para poder instalarse nuevamente en Estambul.

El representante Elio Pino ya trabaja para sumarlo a mitad de la competencia que está en marcha. Comenzará a entrenar bajo el control de Galatasaray para estar listo, detalló la periodista sobre la puesta a punto del delantero.

Esta mudanza también impacta de lleno en la familia de la China Suárez y sus hijos. Los menores perdieron el año escolar en el colegio internacional de Estambul por no asistir a clases y la hija mayor no querría abandonar Argentina para no dejar su club de hockey.