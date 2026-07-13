Los operativos de seguridad vial desplegados durante el último fin de semana largo en San Juan arrojaron cifras que mantienen en alerta a las autoridades policiales. Según informó el jefe del Departamento de Tránsito (D7), Ricardo Díaz, desde el pasado 9 de julio se movilizaron efectivos a diversos puntos estratégicos con el fin de “reducir la tasa de siniestralidad”. Como resultado de estas intervenciones, se confeccionaron un total de 271 actas de infracción y se procedió a la radiación de 105 vehículos de la vía pública.

El jefe señaló a DIARIO HUARPE que uno de los puntos más críticos del reporte fue la retención de 46 licencias de conducir, de las cuales 36 correspondieron a infracciones por alcoholemia positiva (Art. 23). Díaz señaló que estos números reflejan una problemática cultural que persiste a pesar de los controles:

“Mientras no cambiemos nuestra mentalidad, no tomemos conciencia de que el alcohol al volante representa un problema, siempre vamos a seguir teniendo números”.

Estrategia de control y "puntos negros"

La metodología de los operativos no es azarosa, sino que responde a un análisis técnico de las zonas con mayor riesgo de accidentes. El funcionario explicó que trabajan sobre los denominados hotspots o puntos negros.

“Los operativos que hacemos siempre son esporádicos, nos ponemos un lugar y un horario y nos vamos moviendo en base a la tasa de siniestralidad ”, detalló el jefe del D7.

A diferencia de lo que podría suponerse, las autoridades advirtieron que no existe un horario único donde se detecten estas faltas. Si bien la mayor concentración de alcoholemias positivas ocurre durante la madrugada, Díaz destacó que también es “muy común” encontrar conductores que regresan en horas de la mañana y dan positivo en el test.

“La mayoría de las alcoholemias que hacemos positivas son en la madrugada, pero también detectamos a veces en distintos horarios”, puntualizó.

El desafío de la cultura vial

Desde la Policía de San Juan enfatizaron que el objetivo de las multas y radiaciones no es punitivo en su esencia, sino educativo. El jefe del área insistió en la necesidad de disociar el consumo de bebidas alcohólicas de la conducción de vehículos para evitar tragedias.

“No le pedimos a la gente que no tome alcohol, simplemente que si tomó, no conduzca”, sentenció Díaz.

La fuerza policial ratificó que continuará con estos dispositivos de control de manera móvil en toda la provincia para intentar modificar la conducta de los sanjuaninos al volante.