Un video de Ana Martina y Jeremías Conte Grand comenzó a circular en redes sociales y generó emoción entre quienes conocían a los hermanos sanjuaninos, luego de confirmarse la muerte de la joven. Las imágenes corresponden a un saludo de cumpleaños que ambos le habían enviado a un amigo apenas dos días antes del choque de trenes ocurrido en España.

La grabación fue realizada el lunes 26 de octubre, mientras los hermanos se encontraban en España para visitar a familiares. El amigo que recibió el mensaje decidió compartirlo este domingo, después de que la familia confirmara el fallecimiento de Ana Martina, de 33 años.

El saludo que quedó como recuerdo

En el breve video se observa a Martina y Jeremías felicitando a su amigo por el cumpleaños y contándole que estaban en España. El hombre acompañó la publicación con un mensaje en el que recordó el momento en que recibió el saludo: “El lunes me despertaba con este mensajito que me sacaba una sonrisa”.

La difusión de las imágenes coincidió con la confirmación del hallazgo del cuerpo de Ana Martina, quien permanecía desaparecida desde el accidente ferroviario. La noticia provocó numerosas muestras de dolor y mensajes de despedida de familiares, amigos y allegados a través de las redes sociales.

El viaje familiar que terminó en tragedia

Los hermanos viajaban juntos en una de las formaciones involucradas en el choque ocurrido el miércoles 28 de octubre, en la provincia española de Toledo. Jeremías, de 36 años, sobrevivió al impacto, sufrió heridas de gravedad y debió ser trasladado a un hospital.

Ana Martina había viajado a España junto a sus padres para visitar a su hermano y conocer a su sobrino, un bebé de apenas cuatro meses. Tras varios días de búsqueda, la familia recibió la confirmación de su muerte, mientras Jeremías continúa recuperándose de las lesiones sufridas en el siniestro.