Unos 290 fieles tuvieron que recibir asistencia médica durante la misa que el papa León XIV presidió en el Monumento de los Españoles, en Palermo, Buenos Aires. Según informó el SAME, 275 personas fueron atendidas en el lugar y otras 15 debieron ser trasladadas a distintos hospitales porteños.

Quince personas fueron derivadas a hospitales

De acuerdo con el detalle del operativo sanitario, cinco pacientes fueron trasladados al Hospital Rivadavia y seis al Hospital Pirovano. Además, tres personas fueron derivadas al Hospital Militar Central y una al Hospital Ramos Mejía.

En total, las derivaciones hospitalarias representaron 15 de los 290 casos atendidos durante la celebración religiosa. El resto de los fieles recibió asistencia médica en el lugar, sin necesidad de ser trasladado a un centro de salud.

El operativo durante la celebración

El SAME desplegó un operativo de atención para responder a las necesidades sanitarias de los miles de fieles que participaron de la misa de León XIV. La celebración convocó a una multitud en el Monumento de los Españoles, en una jornada marcada por la presencia del Pontífice en Argentina.