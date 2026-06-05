El sanjuanino Benjamín Irimia Villa, quien se encuentra en el Inter de Miami, sorprendió al compartir una serie de fotos en sus redes sociales que rápidamente llamaron la atención de familiares, amigos y amantes del fútbol. El joven futbolista, de familia sindical, publicó en su cuenta imágenes junto a Lionel Messi, su esposa y un famoso actor del programa El Chavo del 8.

Entre las imágenes publicadas por el joven de 15 años en su cuenta de Instagram aparecen nada menos que el "10" de la Selección Argentina y Antonela Roccuzzo, dos de las personalidades más reconocidas del deporte mundial. Las postales fueron tomadas en las instalaciones del club estadounidense, donde el cuyano realiza una prueba deportiva en la categoría U16.

Pero no fueron las únicas figuras que aparecieron en las redes de Benjamín. El adolescente también compartió una foto junto a Carlos Villagrán, el histórico actor mexicano que interpretó a "Kiko" en la recordada serie televisiva El Chavo del 8 y que continúa siendo una de las celebridades más queridas de América Latina.

Las publicaciones generaron una gran repercusión entre sus seguidores, quienes destacaron la posibilidad de que un joven surgido en San Juan pueda convivir en un entorno tan cercano a figuras internacionales del deporte y el espectáculo.

Además de las imágenes con Messi, Antonela y Kiko, Benjamín compartió parte de su presente futbolístico en Estados Unidos. En varias fotos se lo observa disputando partidos oficiales con la camiseta del Inter Miami, club en el que busca ganarse un lugar definitivo tras haber sido convocado para realizar una evaluación deportiva.

El juvenil sanjuanino llegó a la institución estadounidense luego de haber sido observado durante su paso por España, donde jugó en el Club de Fútbol Lloret. Su desempeño llamó la atención de Ángel Guillermo Hoyos, actual entrenador vinculado al Inter Miami, quien impulsó la posibilidad de que realizara esta experiencia en Estados Unidos.

Actualmente, Benjamín entrena todos los días junto a otros talentos juveniles de la academia y ya sumó minutos como titular en competencias formativas, mientras continúa persiguiendo el objetivo de consolidarse en una de las instituciones que más crecimiento ha tenido en el fútbol internacional.

Las imágenes compartidas en sus redes sociales reflejan no solo el momento especial que atraviesa, sino también una experiencia difícil de imaginar para cualquier adolescente: entrenar en el mismo club que Lionel Messi, fotografiarse junto al capitán de la Selección Argentina, conocer a Antonela Roccuzzo y cruzarse con uno de los personajes más emblemáticos de la televisión latinoamericana.