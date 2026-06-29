En un Mundial donde millones de personas buscan vestir los colores celeste y blanco, un diseño sanjuanino logró destacarse entre camisetas, banderas y gorros argentinos. Se trata del corset inspirado en la casaca de la Selección Argentina creado por Ignacio Fiol, diseñador oriundo de Albardón, quien reinterpretó uno de los símbolos más representativos del país desde la mirada de la alta costura.

La pieza rápidamente captó la atención por su originalidad y el nivel de detalle artesanal, convirtiéndose en una de las prendas más llamativas para quienes quieren alentar a la Scaloneta sin resignar estilo ni elegancia.

Fiol diseñando los corsets mundialista.

Una historia que comenzó a los 14 años

Fiol contó que su vínculo con el diseño comenzó muy temprano y que con el paso del tiempo fue encontrando su lugar dentro del universo de la alta costura y las prendas exclusivas.

“Comencé mi camino en el diseño desde los 14 años. Luego de unos años me fui metiendo en el mundo de la alta costura y las prendas exclusivas”, explicó. “Desde el inicio busqué crear piezas que fueran mucho más que ropa: diseños con identidad, historia y un fuerte trabajo manual”, aseguró.

Los distintos modelos que realizó el diseñador sanjuanino.

Alta costura, detalles y mucho trabajo artesanal

El sello distintivo de sus creaciones está en el trabajo manual y el cuidado por cada terminación.

“Mis diseños se caracterizan por el trabajo artesanal, el cuidado por cada detalle y la cristalización hecha completamente a mano”, relató el diseñador.

Además, explicó que su objetivo es combinar la sofisticación de la alta costura con conceptos capaces de transmitir emociones y representar algo único.

La camiseta argentina convertida en una pieza exclusiva

La idea de crear una cápsula de corsets inspirados en la camiseta argentina nació a partir del clima mundialista y de la pasión que despierta la Selección en cada rincón del planeta.

Ignacio Fiol, el diseñador que avanzó el moda mundialista.

“La idea nació a partir de la pasión que despierta la Selección Argentina y el Mundial. Quise reinterpretar la camiseta desde la alta costura, transformando un símbolo tan representativo en una pieza de diseño exclusiva que reflejara orgullo, elegancia e identidad”, explicó.

El resultado fue una prenda que mantiene intacta la esencia de la camiseta albiceleste, pero trasladada al lenguaje de la moda y el diseño de autor.

Detrás de cada una de las piezas existe un proceso artesanal que demanda paciencia, creatividad y muchas horas de trabajo.

“Cada corset comienza jugando con telas en los maniquíes y, una vez que me gusta el resultado, hago el molde si es necesario o corto directamente sobre el maniquí. Luego selecciono los materiales y paso al trabajo artesanal de confección y cristalización”, contó.

Ese trabajo manual es justamente lo que convierte a cada diseño en una pieza única e irrepetible. “No ven un corset, ven algo que representa a todos los argentinos”.

La recepción de las clientas superó las expectativas del diseñador, especialmente por la conexión emocional que generan las prendas. “La respuesta ha sido muy emocionante. Se sorprenden por el nivel de detalle y el trabajo artesanal que tiene cada pieza”, señaló. Y sostuvo: “Muchas sienten que no solo están viendo un corset, sino una obra inspirada en algo que nos representa a todos los argentinos”.

El orgullo de ver un diseño sanjuanino alentando a la Selección

Para Fiol, observar sus creaciones acompañando el espíritu mundialista es una satisfacción difícil de explicar.

“Fue una emoción enorme y un orgullo muy difícil de describir. Ver que un diseño creado con tanta dedicación acá en San Juan acompaña el espíritu mundialista y representa a nuestro país es una de las mayores satisfacciones que puede tener un diseñador”, concluyó.

Mientras la fiebre por la Selección sigue conquistando ciudades y estadios alrededor del mundo, desde Albardón un diseñador sanjuanino demostró que la pasión por la camiseta argentina también puede expresarse desde la moda, la creatividad y la alta costura.