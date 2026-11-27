El futbolista sanjuanino Fabricio Pérez está a horas de disputar uno de los partidos más importantes de su carrera. El delantero oriundo de Rawson completó el último entrenamiento con Estudiantes de La Plata antes de enfrentar a Palmeiras por la final de la Copa Libertadores 2026. El encuentro se jugará este sábado 28 de noviembre, desde las 17, en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

El joven, que está próximo a cumplir 21 años, podría convertirse en el segundo jugador de San Juan en conquistar el máximo torneo continental de clubes. Hasta ahora, el único que consiguió ese logro fue Emmanuel Mas, quien levantó la Copa Libertadores con San Lorenzo en 2014.

La última práctica antes de la gran final

Este viernes, el plantel de Estudiantes realizó su último entrenamiento en el complejo de Montevideo City Torque, bajo las órdenes del entrenador Alexander Medina. Allí, el equipo platense ajustó los detalles finales antes del encuentro decisivo frente al conjunto brasileño.

En medio de la expectativa por la definición, Fabricio Pérez compartió imágenes de la preparación en sus historias de Instagram. En una de ellas publicó una fotografía junto a sus compañeros y colaboradores del cuerpo técnico, acompañada por el mensaje "todos juntos".

Fabricio Pérez, ante la posibilidad de hacer historia

La presencia del rawsino en el plantel de Estudiantes representa una nueva oportunidad para el fútbol sanjuanino de tener un campeón de América.

El antecedente es Emmanuel Mas, quien fue parte del equipo de San Lorenzo que obtuvo la Copa Libertadores en 2014 y tuvo un papel destacado durante aquella campaña.

Ahora, Pérez tendrá la posibilidad de escribir su propio capítulo en la historia deportiva de la provincia. Estudiantes buscará su quinta Copa Libertadores frente a Palmeiras, en una definición que tendrá a San Juan pendiente de la actuación de uno de sus representantes.