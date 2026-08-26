El sanjuanino Francisco Álvarez quedó en el centro del mercado de pases luego de convertirse en uno de los principales apuntados de Boca para reforzar la defensa. Ante las versiones sobre una posible llegada al Xeneize, el actual jugador de Argentinos Juniors rompió el silencio y aclaró que, por el momento, no recibió ninguna comunicación formal.

“Me mandan todo el tiempo las noticias, pero la verdad es que conmigo no se han comunicado, no estoy enterado de nada. Dicen que hubo ofertas, pero no hubo nada”, aseguró Álvarez después del empate de Argentinos Juniors frente a Lanús.

El defensor de 26 años buscó mostrarse cauto ante los rumores y remarcó que actualmente tiene la cabeza puesta en el Bicho. “Estoy acá, disfrutando de este club y tratando de hacer lo mejor para Argentinos”, expresó.

Sin embargo, el sanjuanino reconoció lo que significa que uno de los clubes más importantes del país lo tenga en carpeta. “Es un orgullo que suene mi nombre en ese club”, afirmó.

Álvarez nació en Rawson y comenzó su carrera futbolística en las inferiores de San Martín de San Juan, donde llegó a debutar en Primera con apenas 17 años. Posteriormente pasó por Talleres de Córdoba, Patronato y Barracas Central hasta arribar a Argentinos Juniors.

Actualmente es uno de los defensores que más interesa a Rodolfo Arruabarrena para reforzar la última línea de Boca. Se destaca por su salida con pelota dominada, solidez defensiva y juego aéreo, características que encajan con el perfil buscado por el entrenador.

El principal obstáculo para una eventual transferencia es económico. Álvarez tiene una cláusula de rescisión cercana a los siete millones de dólares y, por el momento, no existe una negociación avanzada entre Boca y Argentinos Juniors.

El Xeneize, de todas maneras, tiene margen para intentar avanzar. La AFA extendió el cierre del mercado de pases del 31 de agosto al 2 de septiembre, por lo que la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme todavía cuenta con algunos días para realizar una propuesta.

Mientras espera novedades, Álvarez mantiene la cautela y continúa enfocado en Argentinos. Pero ante la posibilidad de dar un salto importante en su carrera, el sanjuanino ya dejó clara una cosa: que Boca piense en él representa “un orgullo”.