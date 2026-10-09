La abrupta retención de tareas ejecutada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en San Juan dejó a miles de pasajeros a pie durante el miércoles 7 y el jueves 8 de octubre de 2026. Sin el servicio habitual de la Red Tulum, la necesidad de llegar a los puestos laborales y establecimientos educativos obligó a los ciudadanos a volcarse masivamente a las plataformas digitales de transporte. El resultado fue inmediato: una explosión de demanda que colapsó el sistema de Uber y DiDi, activando tarifas dinámicas con subas que promediaron entre el 200% y el 320%.

El mapa del gasto en el Gran San Juan

La ley de oferta y demanda aplicada por los algoritmos tecnológicos no tuvo piedad con los bolsillos locales en las horas pico. La geografía del aglomerado urbano determinó el tamaño del impacto financiero para cada usuario:

Capital: Los recorridos netamente urbanos o internos, que suelen oscilar entre $1.500 y $2.300, se transformaron rápidamente en pasajes de $6.000 a $7.000.

Chimbas y Santa Lucía: Quienes debieron conectar estos departamentos con el microcentro para cumplir sus obligaciones afrontaron costos que treparon a la franja de los $7.000 y $8.000 por tramo, multiplicando por cuatro los registros normales.

Rawson: Al registrar uno de los mayores caudales de trabajadores hacia el centro de la Ciudad, la escasez de vehículos elevó el valor promedio de los trayectos diarios a unos $10.000.

Rivadavia: El extremo crítico se vivió en zonas periféricas como Marquesado. Los usuarios reportaron en redes sociales que viajes usuales de $4.000 o $5.000 llegaron a costar la exorbitante cifra de $16.000 a $18.000 por un solo tramo.

Pocito: En las zonas integradas al Gran San Juan, los viajes hacia el centro en las primeras horas de la mañana superaron con facilidad la barrera de los $12.000.

Denuncia formal por precios abusivos

El malestar generalizado en la comunidad no tardó en trasladarse al plano institucional. El dirigente político Facundo Bustos formalizó una presentación digital ante la Dirección de Defensa al Consumidor con el objetivo de exigir que las empresas detallen los parámetros de su algoritmo dinámico.

La denuncia apunta a establecer si existieron incrementos desmedidos y abusivos aprovechando una contingencia de emergencia pública. Si bien desde la Secretaría de Transporte provincial ratificaron meses atrás la libre competencia entre privados de aplicaciones registradas, la falta de topes en escenarios de paro expuso la desprotección total del usuario atrapado por la urgencia de viajar.