El automovilismo sanjuanino tendrá en septiembre uno de sus regresos más esperados. Henry Martin, uno de los pilotos más reconocidos de San Juan, volverá a competir oficialmente en una carrera del TC2000.

El sanjuanino será protagonista de la “Carrera Homenaje” del TC2000, que se disputará durante el fin de semana del 25, 26 y 27 de septiembre en el autódromo El Zonda-Eduardo Copello.

Martin conducirá un Toyota Corolla Cross de la escuadra Corsi Sport y volverá a correr en el circuito que forma parte de los momentos más importantes de su carrera deportiva.

Antecedente

El histórico piloto no disputa una carrera oficial del TC2000 desde 2017. El 20 de mayo de ese año sufrió un fuerte accidente en El Zonda, cuando impactó contra el guardrail a bordo de un Honda Civic. El choque se produjo luego de un toque con Fabián Flaqué y José María López y le provocó múltiples traumatismos.

A partir de entonces, Martin se alejó de la competencia profesional, aunque continuó vinculado al automovilismo de manera recreativa a través del karting. En 2018 participó de su última competencia internacional, el Mundial Rotax.

La carrera de Martin tiene uno de sus principales capítulos en el TC2000. En 1997, el sanjuanino se consagró campeón de la categoría al volante de un Ford Escort.

(Gentileza)

Ese año también consiguió dos victorias consecutivas en El Zonda, donde se convirtió en uno de los grandes ídolos locales. Sus triunfos generaron una multitudinaria convocatoria de hinchas sanjuaninos que llegaban al autódromo para verlo competir. Martin también consiguió otro título importante en 2013, cuando se consagró campeón del Top Race Series a los 48 años.

El sanjuanino se retiró oficialmente de las pistas en 2015, después de disputar las 24 Horas de Nürburgring. Desde 2021 está radicado en España, aunque nunca se alejó completamente del mundo del automovilismo.

Ahora volverá a competir en San Juan y frente a su público. La “Carrera Homenaje” tendrá un condimento especial para los fanáticos locales, que podrán volver a ver al histórico piloto sanjuanino Henry Martin acelerar en El Zonda.