El sanjuanino Jeremías Fernández viajará a Lima, Perú, para representar a Argentina en el Open Panamericano de Judo. El judoca, de 23 años, sabe que tendrá por delante una competencia de enorme exigencia, por lo que su prioridad será concentrarse en cada combate. “Mi ilusión es luchar por luchar, pero mi objetivo es ganar una medalla”, afirmó en diálogo con DIARIO HUARPE. El certamen se desarrollará del 16 al 19 de agosto y reunirá a representantes de distintos países de América y también de Europa.

Jeremías es un representante sanjuanino en la selección Argentina.

Un torneo donde cada lucha será un desafío

El camino hacia el podio comenzará con un rival que Fernández conocerá directamente en el sorteo en Perú. Para el sanjuanino, pensar en una medalla implica primero superar cada instancia y no adelantarse a lo que pueda suceder.

“Es un torneo muy fuerte, donde vienen de todos los países. Como es un torneo tan fuerte, vienen hasta países de Europa”, explicó. La competencia tendrá un nivel elevado y será una nueva prueba para el representante argentino.

Doble turno para llegar preparado

La preparación de Jeremías durante las últimas semanas fue intensa y contó con jornadas de doble turno. Entrena en el Dojo Llamachita junto a su papá y entrenador, David Fernández, mientras que la preparación física está a cargo de Bárbara Roldan, en el Centro de Entrenamiento Marbling.

“La preparación la estoy haciendo a punto, todos los días, doble turno”, contó. El objetivo de todo ese trabajo es llegar a Lima en las mejores condiciones para afrontar una competencia que puede marcar otro paso importante en su carrera.

Una pasión que nació en la infancia

El vínculo de Fernández con el judo comenzó cuando era niño y su papá lo llevó a practicar este deporte. “Yo empecé por mi viejo”, recordó el sanjuanino, que rápidamente encontró en la competencia una motivación para seguir creciendo.

Desde los 8 años participó en torneos y consiguió medallas en nacionales. Luego pasó por infantiles, cadetes y juniors hasta llegar a la Selección mayor, donde acumula entre cinco y seis años.

“Me gustó la competencia desde chico. Desde que empecé ya me gustó la competencia”, sostuvo. Ahora tendrá la oportunidad de representar nuevamente al país en un escenario internacional.

El objetivo está en el podio

Fernández viajará este sábado por la noche y llegará a Perú el domingo por la mañana. Su debut está previsto entre el lunes y martes, mientras que las luchas podrán seguirse a través de Judo TV.

El sanjuanino sabe que la medalla no se consigue de un solo paso, sino ganando cada combate que aparezca en el camino. Lucha por lucha, con la bandera argentina en el pecho y el sueño de regresar de Lima con una medalla.