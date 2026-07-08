Después de años de tratamientos, reclamos y una larga espera por la prótesis de columna, León Peña finalmente fue operado en el Hospital Garrahan. La intervención fue exitosa, duró más de 11 horas y, según contó su mamá Cinthya Jaled a DIARIO HUARPE, el adolescente salió del quirófano moviendo las piernas.

León, de 17 años, convive con una escoliosis congénita múltiple, pie bot y retraso madurativo. Desde pequeño fue paciente del Hospital Garrahan, donde recibió distintos tratamientos y atravesó múltiples cirugías. La operación de columna era clave para mejorar su postura, corregir la deformidad que tenía y darle mayor estabilidad para su futuro.

El adolescente en el Hospital Garrahan.

El adolescente ingresó a cirugía a las 9 de la mañana y salió cerca de las 20 horas. La intervención fue compleja y requirió la participación de distintos especialistas debido a la dificultad del procedimiento. “Le hicieron dos cirugías porque le tuvieron que poner un alfil de titanio en la vértebra, pero por el lado del abdomen”, explicó Cinthya.

Luego de esa primera intervención, el equipo de columna trabajó sobre la espalda del joven. Los médicos colocaron la nueva prótesis y realizaron los ajustes necesarios para mejorar la alineación de su columna, nivelar sus hombros y corregir la posición de la pelvis y las caderas. El objetivo es que, una vez finalizada la recuperación, León pueda tener una mejor postura, mayor comodidad y una vida con menos limitaciones.

Así tenía la columna León antes de la cirugía.

Tras la cirugía, León quedó internado en terapia intensiva con respirador debido a la inflamación que presentó en la lengua y la boca luego de permanecer tantas horas boca abajo durante la operación. Sin embargo, su mamá aseguró que comenzó a respirar mejor y que los estudios médicos mostraron una evolución favorable. “Cuando se despertó movió las piernas. Era algo que a toda mamá le preocupa cuando le tocan la columna, porque puede perder la movilidad, pero gracias a Dios tuvo movimiento”, contó Cinthya.

La cirugía significó un momento clave para el adolescente, que atravesó años de tratamientos y múltiples intervenciones médicas. Esta fue su octava operación de columna y el cuarto reemplazo de prótesis en esa zona.

León es paciente del Hospital Garrahan desde que tenía un año.

“Después de tres años de lucha, ya terminó su última cirugía de columna”, expresó su mamá, quien contó que los médicos le indicaron que, una vez recuperado, el adolescente podrá llevar una vida normal. “Es un León, como bien dice su nombre”, destacó emocionada.

El reclamo que inició la búsqueda de la prótesis

La historia de León llegó a DIARIO HUARPE en septiembre de 2025, cuando su familia contó que esperaba una respuesta de Incluir Salud para obtener la prótesis necesaria para la cirugía de columna.

Tras la publicación del reclamo, el caso tomó visibilidad y comenzaron las gestiones para conseguir el elemento médico que el joven necesitaba. Meses después, la familia confirmó que la prótesis había sido aprobada, aunque todavía debieron atravesar nuevos obstáculos antes de llegar al quirófano.

León lleva ocho operaciones en la columba y 14 en total.

Cinthya contó que junto a León viajaron a Buenos Aires el 18 de marzo para realizar los estudios previos a la operación. Durante ese tiempo, el equipo médico del Hospital Garrahan mantuvo la intervención en espera hasta que estuvieron dadas las condiciones para realizarla.

Finalmente, León pudo ingresar al quirófano y completar la cirugía que esperaba desde hacía meses. Ahora continuará internado bajo observación médica y todavía no tiene una fecha definida para regresar a San Juan.

El próximo paso será avanzar con una cirugía en sus pies, un procedimiento que había sido postergado hasta resolver primero la intervención de columna.

Mientras acompaña la recuperación de su hijo, Cinthya destacó el trabajo del equipo médico del Hospital Garrahan y aseguró que esta cirugía representa un cambio importante para el futuro de León.