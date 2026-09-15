Mateo Mendoza tendrá una nueva oportunidad en la Primera División del fútbol argentino. El defensor sanjuanino firmó contrato con Argentinos Juniors y se convirtió en el cuarto refuerzo del equipo dirigido por Nicolás Diez.

El futbolista llegará a La Paternal a préstamo desde Godoy Cruz y permanecerá en el Bicho hasta diciembre de 2027. Allí buscará sumar continuidad y ganarse un lugar dentro de un plantel que tendrá una fuerte presencia sanjuanina.

Mendoza viene de disputar 18 partidos con Godoy Cruz, en los que acumuló 1.256 minutos. Ahora inicia una nueva etapa de su carrera en uno de los clubes reconocidos por su trabajo con futbolistas jóvenes.

Tres sanjuaninos en Argentinos Juniors

Con la llegada de Mendoza, Argentinos tendrá tres jugadores nacidos o formados futbolísticamente en San Juan dentro de su plantel profesional.

Uno de ellos es Matías Giménez, delantero surgido de las inferiores de San Martín y que llegó a La Paternal desde Independiente. El otro es Francisco Álvarez, defensor también formado en el Verdinegro y que durante el último mercado estuvo en el radar de River y Boca.

La particularidad es que los tres futbolistas se incorporaron durante este año, por lo que Argentinos Juniors se transformará en uno de los planteles de Primera con mayor representación sanjuanina.

Para Mendoza, el préstamo representa una nueva posibilidad de mostrarse en el máximo nivel del fútbol argentino después de su paso por Godoy Cruz.