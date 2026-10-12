Miguel Ángel Belbruno comenzó una nueva aventura mundialista. El director técnico sanjuanino, que conduce a la selección masculina de hockey sobre patines de Chile, debutó este lunes 12 de octubre en el Mundial de Paraguay con un empate 2 a 2 ante Angola, un equipo al que ya había dirigido en otra etapa de su carrera.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el entrenador valoró el rendimiento de sus dirigidos y consideró que Chile hizo méritos para quedarse con la victoria.

“Creo que en el transcurso de todo el partido hicimos un poquito más que Angola, podríamos haberlo ganado”, expresó. Sin embargo, remarcó que, en encuentros de este nivel, sumar un punto también puede ser importante. “Cuando no lo podés ganar, lo mejor es no perderlo”, sostuvo.

Belbruno se mostró conforme con el volumen de juego de Chile y destacó la exigencia del rival, al que describió como un equipo de jerarquía, con ocho jugadores portugueses.

Séptimo Mundial y una carrera con distintas selecciones

El entrenador sanjuanino afronta su séptimo Mundial, una experiencia que vive con entusiasmo pese a la exigencia que implica competir en el máximo nivel internacional.

“Siempre es lindo dirigir a este gran nivel. Estoy muy contento”, señaló.

A lo largo de su trayectoria, Belbruno estuvo al frente de distintas selecciones nacionales, entre ellas Brasil, Colombia y Angola. Ahora, con Chile, suma un nuevo desafío y reafirma el reconocimiento internacional del hockey sanjuanino.

“San Juan no solamente da jugadores, sino que te llaman también para dirigir de otras naciones. Quiere decir que seguimos siendo la cuna del hockey”, afirmó.

El objetivo es competir con las grandes potencias

Belbruno trabaja desde hace cinco meses junto a Osvaldo Israel con el seleccionado chileno. El objetivo es fortalecer la confianza del plantel y convencer a los jugadores de que tienen condiciones para dar un salto de calidad.

“Lo que les estamos aportando es hacerles entender que tienen condiciones como para dar ese paso adelante y pelear mano a mano con las grandes potencias”, explicó.

La meta es avanzar lo más lejos posible y meterse entre los mejores ocho equipos del campeonato. Para eso, Chile deberá afrontar un grupo exigente, con Francia y Argentina como próximos rivales.

El técnico reconoció la dificultad del desafío y destacó la intensidad física y técnica de los candidatos al título. Sobre Argentina, recordó que ambos seleccionados se enfrentaron en San Juan durante la preparación y que Chile tuvo un buen segundo tiempo.

“Son potencias candidatas al Mundial, entonces hay que tratar de hacer el mejor partido posible”, concluyó.

Con la experiencia de siete mundiales y el orgullo de representar al hockey sanjuanino en otra selección, Belbruno buscará que Chile dé un paso adelante en Paraguay.