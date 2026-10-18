El deporte sanjuanino sumó una nueva alegría internacional este domingo 18 de octubre. Oscar Contrera, de 66 años, conquistó la medalla de bronce en la maratón de los World Skate Games Asunción 2026, disputados en Paraguay. El representante de la Federación Sanjuanina de Patín completó los 42 kilómetros de competencia y consiguió el tercer puesto en la categoría Máster, sumando otro logro a su extensa trayectoria deportiva.

La prueba se desarrolló en un circuito ubicado sobre la Costanera de Asunción, donde los competidores enfrentaron una exigente jornada de resistencia. La actividad comenzó a las 9.30 con las categorías mayores masculinas y femeninas, mientras que posteriormente largaron los participantes Máster.

Contrera logró mantenerse entre los principales protagonistas de su categoría y cruzó la meta en la tercera posición. El primer puesto quedó en manos del italiano Sergio Landi, mientras que la medalla de plata fue para el costarricense Marco Tulio Bonilla.

Una revancha mundial para Oscar Contrera

El resultado en Paraguay tuvo un significado especial para el deportista sanjuanino, que regresó a un podio internacional después de una experiencia complicada en el Mundial de 2024.

En aquella oportunidad, una caída sufrida pocos días antes de viajar a Italia afectó su condición física y condicionó su rendimiento durante los 42 kilómetros. Pese a las dificultades, consiguió completar la prueba, aunque lejos de los primeros lugares.

Dos años después, Contrera volvió a demostrar su vigencia competitiva y consiguió una nueva medalla mundial.

Su trayectoria internacional comenzó en 1986, cuando participó en un campeonato disputado en Australia. Posteriormente, en 2007, inició su recorrido en la categoría Máster durante una competencia realizada en Italia.

Entre sus principales antecedentes se destacan la medalla de bronce obtenida en Barcelona 2019 y el título mundial conquistado en Argentina durante 2022.

Una vida dedicada al patín carrera

La relación de Oscar Contrera con el patinaje comenzó en 1976 y, desde entonces, construyó una extensa carrera deportiva que incluye campeonatos provinciales, títulos nacionales y participaciones en competencias internacionales.

Además de sus logros deportivos, el sanjuanino protagonizó desafíos particulares, como cruzar la cordillera de los Andes sobre patines en cuatro oportunidades: 1987, 1994, 2003 y 2025.

Su nueva medalla en Asunción representa otro capítulo de una historia marcada por la constancia y la pasión por el patín carrera.

Con este resultado, Contrera volvió a colocar a San Juan en un podio internacional y cerró su participación en los World Skate Games 2026 con una medalla de bronce para Argentina.