El sanjuanino Samuel Guidi Correa, de apenas 19 años, se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026 con la Selección Argentina Mayor de vóley. El combinado nacional derrotó a Brasil por 3 a 2 en una final disputada en Cochabamba, Bolivia, y además consiguió la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

El punta-receptor, que utiliza la camiseta número 67, fue el único sanjuanino del plantel dirigido por Damián Arredondo. El joven forma parte del programa de Alto Rendimiento y cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan.

Un camino perfecto hasta la final

Argentina había terminado primera en el Grupo A con nueve puntos, producto de tres victorias. El miércoles 5 superó a Bolivia por 3 a 0, luego derrotó a Perú por 3 a 1 y cerró la primera fase con otro triunfo por 3 a 1 frente a Chile.

En semifinales, disputadas el sábado 8, la Albiceleste venció a Colombia por 3 a 1 y avanzó al duelo decisivo, donde esperaba Brasil, que había superado a Chile por 3 a 2.

Una final que terminó en festejo

La definición se disputó el domingo 9 en el Coliseo de la Coronilla ante un importante marco de público. Brasil comenzó mejor y se quedó con el primer y tercer parcial, pero Argentina reaccionó y dio vuelta la historia para quedarse con el título.

Los parciales fueron 21-25, 25-21, 20-25, 25-20 y 15-10. En el encuentro decisivo, Guidi Correa no sumó puntos, mientras que Iñaki Ramos fue el máximo anotador argentino con 24 unidades.

Además, Gustavo Maciel y Santiago Arroyo integraron el equipo ideal del torneo, mientras que Federico Arquez fue elegido como el jugador más valioso de la final.

El crecimiento de una joven figura

Guidi Correa surgió de la cantera de Hispano Vóley y, pese a su corta edad, ya acumula importantes experiencias internacionales. En 2024 fue campeón sudamericano Sub-19 y en 2025 disputó el Mundial de la categoría en Uzbekistán.

Ahora, el sanjuanino suma un nuevo título a su trayectoria: campeón sudamericano con la Selección Argentina Mayor y protagonista de una clasificación que llevará al equipo nacional a los Panamericanos de Lima 2027.