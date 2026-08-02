San Juan volvió a celebrar a lo grande en el Turismo Carretera. El sanjuanino Tobías Martínez se quedó este domingo con el triunfo en el Desafío de las Estrellas, la carrera más importante de la jornada en el Autódromo El Villicum, y consiguió una victoria que quedará marcada en la historia del automovilismo provincial.

El piloto local protagonizó una remontada espectacular con su Chevrolet Camaro. Martínez había largado desde el 31º lugar, pero logró avanzar posiciones a lo largo de la competencia hasta meterse de lleno en la pelea por la punta.

En los últimos giros, el sanjuanino protagonizó una intensa disputa con Juan Pablo Gianini, quien competía con un Ford Mustang. Martínez logró prevalecer en el tramo decisivo y recibió la bandera a cuadros en el primer lugar, desatando la celebración de los miles de fanáticos que se acercaron al circuito albardonero.

Una carrera muy peleada y con un batacazo en la final. (Gentileza)

El triunfo significó la segunda victoria de Tobías Martínez en el Turismo Carretera y, además, el primer éxito del RUS Med Team en la máxima categoría del automovilismo argentino.

El podio lo completó Germán Todino, también a bordo de un Ford Mustang, en una jornada que tuvo una definición cargada de emoción y adrenalina.

Una victoria atravesada por la emoción

La victoria tuvo un significado todavía más especial para el sanjuanino por el contexto que rodeó a la jornada.

Antes de la competencia, la ceremonia institucional estuvo atravesada por el duelo provincial decretado por las víctimas del accidente aéreo ocurrido en Valle Fértil.

La ceremonia comenzó con la Banda Militar del RIM 22, que entonó las estrofas del Himno Nacional Argentino. Posteriormente, se realizó un homenaje en memoria de los oficiales y brigadistas fallecidos.

Para Martínez, la jornada también estuvo marcada por una situación personal especialmente sensible. El piloto había contado días atrás que atravesaba el dolor por la muerte de su abuela, por lo que la victoria en su provincia adquirió un valor todavía más profundo.

Así, en medio de un domingo cargado de emociones, el sanjuanino consiguió festejar ante su gente y en uno de los escenarios más importantes del automovilismo argentino.

Una multitud acompañó la carrera

El Autódromo El Villicum se convirtió en una verdadera fiesta del Turismo Carretera. Una multitud de aficionados y seguidores se acercó al circuito albardonero para acompañar la competencia.

La convocatoria no estuvo limitada a los fanáticos sanjuaninos. También llegaron espectadores desde distintas ciudades del país, que colmaron los sectores habilitados para disfrutar de una de las fechas más esperadas del calendario.

El público local tuvo, además, un motivo especial para celebrar: Tobías Martínez largó desde el fondo y terminó en lo más alto del podio, frente a una multitud que acompañó cada uno de sus avances.

Cuándo vuelve a correr el Turismo Carretera

La próxima fecha del Turismo Carretera será la 10ª y última de la etapa regular y se disputará el 22 y 23 de agosto en el autódromo de Paraná, Entre Ríos.

La jornada contará también con la participación del TC Pista, la Fórmula 2 Argentina y la Fórmula 3 Metropolitana.

Después de su triunfo en San Juan, Tobías Martínez llegará a la próxima cita con la confianza renovada y con el respaldo de una victoria inolvidable ante su público.