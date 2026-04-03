El satélite argentino ATENEA logró comunicarse a 70.000 km de la Tierra

La ciencia argentina alcanzó un nuevo hito. El microsatélite ATENEA, lanzado como parte de la misión Artemis II, estableció comunicación y comenzó a enviar datos desde los 70.000 kilómetros de distancia de la Tierra. La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) confirmó que el primer contacto se registró a las 00:58 del jueves 2 de abril. Horas más tarde, el satélite alcanzó los 70.000 kilómetros y confirmó uno de los objetivos centrales del proyecto: sostener comunicaciones a gran distancia con infraestructura completamente argentina.

Los datos son recibidos desde las estaciones terrestres que la CONAE opera en la provincia de Córdoba y en Tierra del Fuego, lo que demuestra la capacidad del país para desplegar tecnología propia en el ámbito espacial. El éxito de la comunicación representa un avance significativo para el desarrollo de futuras misiones de exploración y para la inserción de Argentina en el selecto grupo de naciones con capacidades satelitales de larga distancia.

La palabra del líder del proyecto

Luis López, líder del desarrollo del segmento terreno y del concepto operativo de la misión, explicó la relevancia del logro en diálogo con TN: "El solo hecho de haber recibido un paquete de datos indica que la comunicación funcionó de manera exitosa y en el apogeo, cuando llegamos a 70.000 kilómetros de altura, nos convertimos en el objeto argentino que logró la comunicación exitosa desde más distancia. Así que eso de por sí ya fue un hito".

El especialista también se refirió a los primeros minutos del operativo y confesó que la tensión inicial fue menor a la esperada: "Los primeros minutos fueron bastante menos tensos de lo que esperábamos. Pensamos que íbamos a tener que pelear un poco para lograr obtener una señal y la conseguimos desde el primer momento, casi de forma inesperada, unos segundos antes de lo que decía la cuenta regresiva".

Un logro que proyecta a la ciencia argentina

El éxito del ATENEA no solo representa un orgullo para el equipo científico y técnico que lo desarrolló, sino que también abre nuevas posibilidades para futuras misiones espaciales nacionales e internacionales. La capacidad de establecer comunicaciones estables a distancias superiores a los 70.000 kilómetros posiciona a Argentina como un socio confiable en el ámbito aeroespacial global.

La misión Artemis II, de la cual forma parte el satélite argentino, es una de las iniciativas más ambiciosas de exploración espacial de los últimos años. La participación de Argentina a través del ATENEA demuestra el nivel de excelencia alcanzado por la ciencia y la tecnología nacional, que continúa sumando hitos y abriendo camino hacia las estrellas.