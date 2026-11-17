Carolina Ardohain, conocida popularmente como Pampita, y el polista Martín Pepa protagonizaron una inesperada reconciliación que sacudió al mundo del espectáculo tras haber atravesado una profunda crisis sentimental. Luego de días marcados por la tristeza y el silencio absoluto frente a la prensa por una nueva ruptura, la modelo decidió mostrarse muy acaramelada y a los besos junto a su pareja en el campo de polo para confirmar esta tercera oportunidad en su noviazgo.

Ante la viralización de las imágenes del fin de semana, Yanina Latorre tomó la palabra en el cierre de Sálvese quien pueda por la pantalla de América TV para defender su información original sobre la separación. La panelista señaló que Pampita se mantuvo muy callada tras conocerse el quiebre, pero que finalmente logró recomponer el vínculo y se dejó ver caminando de la mano con el empresario deportivo frente a todos los presentes.

Durante su descargo televisivo, la comunicadora cuestionó las versiones que indicaban que la pareja nunca se había distanciado, tal como había asegurado Paula Varela en el ciclo Intrusos. Latorre remarcó que fue una primicia de su equipo confirmar que él la había dejado, aunque la conductora prefiriera minimizar la situación llamándola simplemente una crisis pasajera antes de volver a mostrarse juntos.

Para respaldar la veracidad de sus fuentes, Yanina Latorre apuntó directamente contra las contradicciones de la modelo respecto al manejo de su intimidad frente a los medios. "A ver, si nunca se separaron en el famoso móvil de LAM ¿ella no hubiera dicho: 'Chicos, no estamos separados'? Porque no quiere hablar de su vida privada ¿y para qué se la pasa chapando con el tipo públicamente en todo el campo de polo?", cuestionó la periodista al aire.

Finalmente, la figura de América TV sumó una anécdota personal que vivió el lunes pasado para demostrar el malestar que existía por la difusión de la noticia. "Y aparte, otro detalle, en la misa que yo la vi del Papa el lunes pasado ella no me saludó, o sea que estaba enojada. No me saludó nunca, ¿por qué no vino y me dijo: 'Che, Yani de dónde sacaste que estoy separada si no lo estoy?", disparó Latorre para cerrar el tema.