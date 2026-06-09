El secreto brasileño para lograr hamburguesas caseras mucho más tiernas

La picaña dejó de ser una opción exclusiva de las parrillas de Brasil para ganar terreno en las cocinas locales y las hamburgueserías artesanales. Este corte se caracteriza por tener una capa de grasa en una de sus caras que resulta fundamental para el resultado final. Al picar la carne sin retirar ese excedente, la preparación mantiene la humedad necesaria durante la cocción y alcanza una textura tierna que la diferencia de otros cortes tradicionales.

Para elaborar esta propuesta en el hogar para cuatro comensales, se requiere un kilo de picaña trozada y picada con su grasa natural. La receta se complementa con un pan casero cuya masa se elabora con 425 gramos de harina, 30 gramos de levadura fresca, miel y una copa de cerveza rubia. El proceso del pan requiere dos periodos de descanso de una hora cada uno antes de ser horneado a 200 grados durante 20 minutos con semillas de sésamo.

El toque distintivo de esta versión gourmet es una pasta de quesos fundidos. Para su preparación se procesan dos papas hervidas que se mezclan en una olla con manteca, media taza de crema de leche y tres variedades de queso: 500 gramos de pategrás rallado, 500 gramos de queso cremoso y media taza de cheddar untable. Esta mezcla se condimenta con nuez moscada y pimienta blanca hasta obtener una crema uniforme que se sirve caliente sobre los medallones de carne cocidos a la parrilla.