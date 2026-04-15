Cualquier molde necesita una ayuda para que al desmoldar nada se pegue, ya sea uno nuevo y reluciente o el que heredamos de mamá. El artículo señala que "enmantecar y enharinar debe ser de las tareas más aburridas de la pastelería" y que "hay que hacerla a conciencia, si no queremos accidentes".

La solución definitiva es un preparado de solo dos ingredientes que sirve para tarta, pizza o torta. Este desmoldante casero es infalible, se hace en segundos y se puede guardar en un frasco donde dura varias semanas en la heladera. Al usarlo es posible olvidarse de los excesos de harina, de gastar en manteca y de rezarle al molde para que no se pegue.

Existen variantes para adaptar la mezcla a cada necesidad, ya sea con manteca, vegana, con o sin gluten. El desmoldante casero universal lleva 45 gramos de harina 000 o 0000, que se puede reemplazar por fécula de maíz para una versión sin gluten. A esto se le suman 100 mililitros de aceite de girasol o de coco. Otra opción de medidas para el preparado básico es usar media taza de aceite neutro con un cuarto de taza de harina y otro cuarto de taza de fécula de maíz.

Para quienes buscan un plus de sabor se puede preparar la versión con manteca utilizando 80 mililitros de aceite de girasol, 45 gramos de harina y 35 gramos de manteca a temperatura ambiente. En el caso de preferir una opción más económica y vegana se emplea margarina con 75 gramos de este producto, 55 mililitros de aceite suave y 35 gramos de harina.

El procedimiento de elaboración varía según la grasa utilizada. Si es con aceite solo se trata de mezclar y envasar para conservar en la heladera o en un lugar fresco de la alacena por varios días. En cambio, si lleva manteca o margarina, esta debe dejarse a temperatura ambiente y cuando esté blanda se debe suavizar con un batido antes de añadir los ingredientes secos.

Al momento de utilizarlo conviene revolver la preparación para estabilizarla tras retirarla del frío. Lo más aconsejable para aplicarla es usar un pincel de cocina, ya sea de cerdas o de silicona. Si la preparación es muy esponjosa o delicada se puede añadir una tira de papel cuyos bordes sobresalgan del molde para que el desmoldado sea perfecto.

En moldes difíciles con relieves, como los de donas o con tubo central tipo bundt, hay que asegurar que el desmoldante cubra bien toda la superficie. Una vez que la preparación sale del horno se debe esperar entre cinco y diez minutos antes de desmoldar.