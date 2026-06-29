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El secreto de Christophe Krywonis para unas costillas de cerdo deliciosas
POR REDACCIÓN
Christophe Krywonis presentó una propuesta para elaborar costillitas de cerdo con salsa francesa a través de pasos accesibles. Esta combinación gastronómica resalta por un equilibrio entre matices ácidos, cremosos y salados.
Para la preparación se requieren un kilo y medio de costillitas, un kilo de batatas y cuatro manzanas verdes. Los ingredientes restantes son 100 g de pepinillos, 200 cc de vino blanco, dos cucharadas de mostaza, una de manteca, caldo, aceite, sal y pimienta.
El proceso de cocción inicia sellando la carne de ambos lados en una sartén caliente. Tras retirar las piezas, se agregan los pepinillos cortados en juliana, la mostaza y el vino a la misma superficie. El líquido debe cocinarse hasta que el alcohol se evapore, sumando caldo si es necesario. Para finalizar la salsa y darle cuerpo, se incorpora la manteca a la mezcla.
La guarnición se compone de batatas peladas y troceadas de forma uniforme que se hornean con condimentos hasta que resulten tiernas. Asimismo, se utiliza el jugo de las cuatro manzanas reducido a fuego bajo para obtener una consistencia concentrada. El plato se termina sirviendo la carne con la salsa francesa junto a los vegetales asados y el acompañamiento dulce.