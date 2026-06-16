El secreto de la pasta alla Norma para una cena en 40 minutos

La gastronomía de Sicilia presenta una opción destacada conocida como pasta alla Norma. Esta preparación rinde tributo a la obra del compositor Vincenzo Bellini y se caracteriza por ser una alternativa nutritiva debido a su alto contenido proteico. La elaboración completa demanda aproximadamente 40 minutos de trabajo en la cocina.

Para alimentar a cuatro personas se requieren 500 gramos de fideos, dos berenjenas medianas y 800 gramos de tomate triturado. La lista se completa con cuatro dientes de ajo, entre 12 y 15 hojas de albahaca fresca, 200 gramos de ricotta y queso rallado. Los condimentos necesarios incluyen aceite de oliva, sal, orégano seco, pimienta negra molida y un chorrito de vinagre para balancear la acidez del tomate.

El proceso inicia con el lavado de los vegetales. Las berenjenas se cortan en bastones y se saltean en aceite de oliva con orégano hasta obtener un color dorado. Es fundamental no añadir sal en esta etapa inicial para evitar que los trozos liberen agua y se hiervan en lugar de dorarse. Una vez alcanzado el punto deseado, se incorporan los ajos laminados y la albahaca picada por un minuto para que suelten su perfume antes de sumar el tomate.

La salsa debe cocinarse tapada a fuego medio durante 20 minutos tras agregar el vinagre. Mientras el líquido reduce y concentra su sabor, se debe condimentar la ricotta con una pizca de sal en un recipiente aparte. Por otro lado, la pasta se hierve en abundante agua salada hasta que esté al dente.

El paso técnico final consiste en trasladar los fideos directamente a la sartén con la salsa utilizando una espumadera. Se deben añadir de tres a cuatro cucharadas del agua de cocción para que el almidón aporte cremosidad y permita que la salsa se adhiera a la pasta. Tras un minuto de integración a fuego vivo, el plato se sirve caliente con un copete de ricotta condimentada y queso rallado por encima.