El secreto del arroz con pollo para alimentar a toda la familia

El arroz con pollo se mantiene como una de las tradiciones culinarias que persisten a través del tiempo por su sencillez. Esta preparación es reconocida por ser económica y capaz de alimentar a varias personas con una cantidad reducida de ingredientes. Se destaca por su versatilidad al permitir el uso de diversos vegetales que se encuentren en el hogar para obtener un plato completo y nutritivo.

La elaboración compartida por el cocinero Gabo Colacioppo requiere de una cebolla, un morrón rojo, uno verde, una zanahoria, una berenjena y dos dientes de ajo. En cuanto a la proteína, se utiliza una sola suprema de pollo.

Los condimentos incluyen una cucharada de pimentón y otra de provenzal, sumado a una taza de salsa de tomates y salsa de soja de forma opcional para potenciar el gusto. Para la base de la comida se emplea una taza de arroz.

El procedimiento comienza con la cocción de las verduras picadas junto al ajo. Posteriormente se incorpora la suprema de pollo cortada en cubos y se añaden el pimentón y la provenzal.

Tras agregar la salsa de tomates y la de soja, se vuelca el arroz. El paso final consiste en cubrir todos los ingredientes con agua o caldo y cocinar hasta que el líquido sea absorbido y el grano esté listo. La receta rinde cuatro porciones y se sirve bien caliente.