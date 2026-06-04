El secreto del delfín que cambia de color y anticipa la lluvia

Casi todos los argentinos tuvimos alguna vez ese delfín celeste o rosado decorando algún rincón de la casa. Este clásico objeto traído de las vacaciones en la Costa Atlántica parece tener un poder especial para avisarnos cuándo hay que guardar la ropa.

Sin embargo, detrás de ese cambio de tono no hay magia, sino una explicación científica que fascina a grandes y chicos desde hace décadas. El pequeño adorno funciona como un higrómetro visual que detecta las variaciones en el vapor de agua del aire.

La clave de este fenómeno se encuentra en el cloruro de cobalto, una sustancia química que recubre la superficie de la pieza. Este componente tiene la capacidad de reaccionar ante los niveles de humedad ambiental.

Cuando el aire está seco, el delfín se mantiene de color azul, indicando que el tiempo seguirá bueno. Si la humedad es intermedia, el tono pasa a ser violeta o lila. El cambio más esperado ocurre cuando el ambiente se vuelve muy pesado, ya que el objeto se torna rosado o rojizo para advertir sobre la posible llegada de lluvias o tormentas.

Es importante entender que este souvenir no reemplaza a un servicio meteorológico profesional porque no puede prever tormentas con exactitud. Si se lo coloca cerca de una ducha caliente o en la cocina, es muy probable que cambie de color aunque afuera brille el sol.

Para que sus mediciones sean más precisas, lo ideal es ubicarlo en un lugar bien ventilado y cerca de alguna ventana. A pesar del paso de los años, este ícono nostálgico sigue presente en miles de hogares, uniendo la química con los recuerdos familiares de verano.