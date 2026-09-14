El secreto familiar que la mamá de Analía Franchín le reveló antes de morir

La panelista Analía Franchín compartió detalles de una dolorosa revelación vinculada a su entorno cercano, luego del fallecimiento de su madre, Amalia. Tras despedirla con un mensaje donde mencionaba el perdón, la comunicadora explicó el origen de aquellas palabras al ser consultada sobre las vivencias que marcaron a su progenitora.

Según su testimonio, la mujer fue víctima de constantes agresiones físicas durante su juventud por parte de sus progenitores, quienes le dejaron marcas en el cuerpo. Amalia había prometido dar a conocer una verdad oculta antes de su partida, aunque la conversación se concretó tras la insistencia de su hija, quien le recordó la pérdida previa de su hermana Sandra.

En ese diálogo, Franchín detalló la confesión recibida: "Me terminó confesando que su mamá la agarraba y su papá abusaba de ella. Y que... fue... tremendo. Le han puesto hasta una plancha caliente en la espalda".

Esta situación se suma a otros episodios complejos atravesados en su niñez. Cuando tenía 12 años, la panelista advirtió una irregularidad en la rutina de su casa un día sábado mientras miraba televisión junto a su hermana.

Al ingresar al dormitorio, notó la presencia de envases de medicamentos sin contenido y la falta de respuesta de su madre. La llegada de la asistencia médica permitió estabilizarla. Al recuperar el conocimiento, la mujer le manifestó a la niña: "¿Por qué me despertaste? De verdad, me quería morir".

Respecto a la reacción que le provocó esa frase, la panelista indicó: "Yo estuve un tiempo enojada con eso, como: 'Che pará, te salvé la vida'. Y después entendí que era una persona a la que le dolía tanto el alma. Tuvo tanto sufrimiento que quedó o adormecida del dolor: ya nada le dolía después. Nada". La llegada de su nieta modificó el panorama de los años finales de Amalia, permitiéndole atravesar su última etapa en compañía de su entorno.