El secreto para cocinar las mejores cookies de avena y coco en casa

La elaboración de galletitas de avena en casa permite obtener una combinación de texturas que alterna una base crocante con un centro tierno. Aunque estas piezas "tienen fama de ser las primas aburridas de la pastelería", el resultado final depende de la técnica aplicada.

En este sentido, "el secreto de una buena cookie casera no está solo en el sabor, sino en lograr el contraste de texturas perfecto" para que cada bocado sea satisfactorio. Para iniciar se requiere una taza de avena arrollada, fina o tradicional, y tres cuartos de taza de harina leudante o común con polvo de hornear.

Un componente fundamental es la media cucharadita de bicarbonato de sodio para definir la consistencia. El procedimiento técnico comienza con el precalentamiento del horno a 180 grados y la preparación de una placa enmantecada o con papel manteca.

En un recipiente se baten 115 g de manteca pomada junto a media taza de azúcar negra y un cuarto de taza de azúcar blanca. Posteriormente se añade un huevo y una cucharadita de esencia de vainilla, integrando luego los secos mezclados con sal y canela opcional.

La mezcla, que debe unirse sin amasar, permite incorporar tres cuartos de taza de chips de chocolate y un cuarto de taza de coco rallado, el cual es "el toque especial para aportar frescura y textura" a la preparación. También se pueden sumar frutos secos picados. La masa se dispone en la placa mediante pequeñas porciones que se expanden solas por el calor sin necesidad de aplastarlas manualmente.

El tiempo estimado en el horno se sitúa entre 10 y 12 minutos. Esta etapa es considerada la "clave de oro" del proceso. Es vital retirar las galletas cuando los bordes estén dorados aunque el centro parezca blando, ya que "si esperás a que el centro esté duro en el horno, cuando se enfríen te van a quedar como una piedra". Un reposo final de cinco minutos en la placa permite que la estructura se asiente correctamente antes de manipularlas.