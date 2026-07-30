El secreto para cocinar pechugas con crema de choclo en una sartén

La cocina hogareña permite transformar simples supremas en una comida abundante y sabrosa mediante un proceso que solo requiere 25 minutos. La clave reside en un método de cocción integrada que utiliza un único recipiente para capturar todos los jugos de los ingredientes.

El proceso inicia en una sartén grande a fuego medio donde se deben dorar 100 g de panceta ahumada. Este paso demanda entre 8 y 10 minutos hasta lograr una textura crocante. Luego de retirar el embutido, se utilizan los restos de grasa para sellar 3 pechugas de pollo deshuesadas y sin piel. La carne debe permanecer al fuego entre 6 y 8 minutos por cada lado hasta que se encuentre cocida en su centro.

La técnica culinaria para este plato resalta que es fundamental "cocinar todo en la misma sartén" para que los lácteos absorban los jugos dorados. Según las recomendaciones del procedimiento, la instrucción principal es "No laves la sartén en ningún momento" porque el fondo que dejan la panceta y el pollo "se desprende al volcar la crema de leche y la manteca, creando un color dorado y un sabor ahumado imposible de igualar si hacés la salsa por separado".

Tras retirar el pollo, se agregan 2 cucharadas de manteca y 3 dientes de ajo picados con tomillo por 30 segundos. El armado continúa con la incorporación de 2 tazas de choclo desgranado que se saltean por 2 minutos. Posteriormente se suman 200 ml de crema de leche, 100 g de queso crema y media taza de queso rallado. La mezcla debe revolverse con fuerza hasta que los quesos se fundan y la salsa adquiera una consistencia aterciopelada.

Para finalizar, las pechugas regresan al fuego bajo por 2 minutos para impregnarse de la crema junto con los jugos que hayan soltado. El resultado es un plato ultra cremoso que se sirve bien caliente con el toque crujiente de la panceta reservada al inicio.