Hay postres que no necesitan demasiadas presentaciones. Una buena cantidad de dulce de leche, capas finas y crocantes y una montaña de merengue convierten a la Torta Rogel en uno de esos clásicos argentinos difíciles de rechazar. La pastelera Bárbara Brevieri compartió una versión sencilla para prepararla en casa y con un dato que sorprende: la masa lleva solamente dos ingredientes.

Crema de leche y harina 0000 son suficientes para preparar los discos que forman la estructura de esta torta. Después llega el dulce de leche y, para coronarla, un merengue italiano firme y brillante. También puede reemplazarse por crema Chantilly para quienes prefieran una terminación diferente.

El resultado es una torta alta, con ese contraste tan característico entre las capas crocantes y el relleno cremoso.

Ingredientes para la Torta Rogel

Para la masa:

* 300 gramos de crema de leche



* 300 gramos de harina 0000



* Dulce de leche, cantidad necesaria

Para terminar:

* Merengue italiano o crema Chantilly, a gusto

Para el merengue italiano:

* 2 claras



* 200 gramos de azúcar



* Agua, cantidad necesaria

Para comenzar, colocar en un bol los 300 gramos de crema de leche y los 300 gramos de harina 0000. Mezclar hasta conseguir un bollo tierno y uniforme.

La clave está en no trabajar demasiado la preparación. No es necesario amasar, sino simplemente unir los ingredientes. Una vez formado el bollo, envolverlo en film y llevarlo a la heladera durante 30 minutos.

Mientras tanto, precalentar el horno a 180 °C.

Pasado el tiempo de reposo, dividir la masa en seis u ocho bollitos iguales, dependiendo de la cantidad de capas que se quieran conseguir.

Sobre una mesada ligeramente enharinada, estirar cada porción hasta dejarla muy fina, casi transparente. Cortar discos de aproximadamente 20 a 22 centímetros de diámetro y pinchar toda la superficie con un tenedor. Este último paso es importante para evitar que la masa se infle durante la cocción.

El secreto de las capas crocantes

Colocar cada disco sobre una placa limpia y llevar al horno durante aproximadamente 6 a 8 minutos. No es necesario que tomen demasiado color: estarán listos cuando se vean apenas dorados y hayan adquirido una textura crocante.

Retirarlos con cuidado y dejarlos enfriar completamente sobre una rejilla antes de comenzar el armado.

Una vez fríos, llega probablemente la parte más tentadora de la receta: colocar un disco de masa, cubrirlo con una capa generosa de dulce de leche repostero y repetir el procedimiento hasta utilizar todas las capas.

Cómo preparar el merengue italiano

Para la cobertura, colocar los 200 gramos de azúcar en una cacerola pequeña y agregar apenas agua, únicamente hasta cubrir el azúcar. Llevar a fuego medio hasta obtener un almíbar a punto bolita blanda, aproximadamente a 118 °C.

Mientras el almíbar alcanza la temperatura, batir las dos claras a punto nieve.

Cuando el almíbar esté listo, incorporarlo sobre las claras en forma de hilo y sin dejar de batir. Continuar batiendo hasta que el recipiente se enfríe y se obtenga un merengue firme, blanco y brillante.

Para terminar la Torta Rogel, distribuir el merengue sobre la última capa y formar los tradicionales picos utilizando una manga o simplemente una cuchara. Otra alternativa es reemplazarlo por crema Chantilly.

Así, con una masa de apenas dos ingredientes y uno de los sabores más queridos de la pastelería argentina como protagonista, queda lista una Torta Rogel casera, crocante por fuera, cremosa entre sus capas y con mucho dulce de leche.