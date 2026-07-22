El secreto para lograr canastitas de pastel de papa super crocantes

La gastronomia argentina encuentra una nueva forma de presentar sus sabores tradicionales a traves de porciones individuales. La cocinera Tori Ferrari, oriunda de Traslasierra, propone "Transformarlo en canastitas individuales" para ofrecer "Todo el sabor del clásico platazo argentino adaptado a un formato práctico" para transportar. Esta alternativa busca facilitar el consumo en el trabajo o durante una picada sin perder la esencia de una comida de la cual segun los especialistas "jamás nos cansamos".

El proceso requiere la elaboracion de un pure de papas suave mezclado con una cucharada de manteca tras hervir 500 g del tuberculo en agua con sal. Simultaneamente se prepara un relleno compuesto por 350 g de carne picada salteada en aceite con una cebolla grande y medio morron picados con una pizca de sal.

Para el sabor se utiliza una mezcla de aji molido, sal, pimienta, comino y pimenton dulce incorporada mientras se desarma la carne con cuchara de madera. Una vez que el relleno esta frio se agregan dos huevos duros y 50 g de aceitunas verdes picadas.

Para el ensamblado se utilizan 12 tapas de empanadas criollas plegadas en los bordes para formar pequeñas cazuelas que se acomodan en una placa. Al momento de armarlas se debe recordar que "este tip es fundamental para que la humedad de la carne no ablande la masa y quede bien crocante" y consiste en colocar media cucharadita de pan rallado en la base de cada unidad.

Finalmente se agrega la carne con cubos de 150 g de mozzarella y una capa superior de pure aplicada con cuchara o manga, la cual puede llevar queso rallado extra. Las piezas se llevan al horno a 180 grados durante un tiempo de 15 a 20 minutos hasta que el gratín este dorado.