El secreto para lograr un arroz tres delicias suelto y con gran sabor

La cocina oriental ofrece platos que pueden replicarse en el hogar de forma sencilla y económica. Una de las opciones más destacadas es el salteado conocido como "arroz tres delicias" o "chaw fan", el cual permite resolver una comida en 15 minutos utilizando arroz cocido como base. La clave para que el grano no quede pegajoso es utilizar 400 g de arroz frío, preferentemente del día anterior, ya que el reposo en heladera ayuda a que pierda humedad.

El procedimiento inicia con un método para garantizar una textura suelta que consiste en mezclar dos yemas de huevo y una cucharadita de salsa de soja directamente con el arroz frío hasta que cada grano tome un color dorado. "HACELA EN CASA" es la consigna para esta propuesta culinaria que destaca por su practicidad. Por separado, se baten dos huevos enteros junto a las claras sobrantes para cocinarlos brevemente en un wok con aceite hasta que cuajen, desmigándolos en trozos pequeños antes de reservarlos.

El siguiente paso consiste en calentar nuevamente la sartén con unas gotas de aceite para volcar una zanahoria pequeña en cubitos, 80 g de arvejas cocidas, 80 g de maíz dulce y 150 g de jamón cocido en taquitos. Este salteado requiere solo dos minutos a fuego medio-alto para mantener la textura de los vegetales. Luego se incorpora el arroz marinado y los huevos, subiendo el fuego al máximo para integrar todo enérgicamente durante dos o tres minutos para que el arroz se dore y absorba los sabores.

Al respecto, se destaca que "Un tip cocinero: esta misma receta se adapta perfecto para hacer sin jamón, para incorporar pollo cocido o cualquier carne en cubitos. También queda espectacular con hongos". Para finalizar, se añade sal y pimienta negra al gusto. "Si lo comiste en un restaurante chino y te encantó, podés replicar en casa este clásico que resuelve la comida en minutos" explican sobre esta versión que resulta mucho menos trabajosa que la tradicional.