La receta de Omurice se consolida como una opción gastronómica que combina rapidez y sabor en la cocina hogareña. Este plato, reconocido por su aparición en diversos animes y videos virales, requiere solamente 20 minutos para su elaboración total, divididos en cinco de preparación y 15 de cocción.

El proceso comienza picando media cebolla, una zanahoria, un ajo tierno y tres lonchas de bacon en trozos pequeños. Estos elementos se saltean en una sartén con aceite antes de incorporar 280 gramos de arroz blanco ya cocido junto a una cucharada y media de salsa de soja y dos cucharadas de ketchup.

La preparación de la cobertura requiere batir cinco huevos con un puñado de mozzarella, sal y pimienta negra. Es fundamental utilizar una sartén antiadherente de calidad para evitar que la mezcla se pegue. Cada tortilla individual se cocina durante ocho a 10 segundos antes de colocar la mitad del relleno en el centro y cerrar los bordes.

Una vez servido, se puede dar forma con una espátula y decorar con una carita sonriente usando sriracha o ketchup. Aunque la versión original lleva bacon, el relleno es totalmente personalizable y puede adaptarse a una dieta vegetariana.