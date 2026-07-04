El secreto para que el budín de banana nunca salga apelmazado

La elaboración del budín de banana se consolida como una alternativa frecuente para las meriendas por su sencillez y sabor. Sin embargo, lograr la consistencia adecuada requiere seguir proporciones específicas. Según especialistas en cocina, "si intentaste hacer el budín de banana con la receta básica de budín y te salió apelmazado o demasiado blando, es porque la receta tiene proporciones que son diferentes a lo habitual".

La receta tradicional requiere de 3 o 4 bananas maduras, 75 gramos de manteca derretida, 200 gramos de azúcar, 1 huevo batido y 1 cucharadita de esencia de vainilla. A estos ingredientes se suman 1 cucharadita de bicarbonato de sodio o polvo de hornear, una pizca de sal y 190 gramos de harina común.

El proceso comienza machacando las frutas hasta obtener un puré que se integra con los elementos líquidos antes de incorporar suavemente los secos. A la preparación se le pueden sumar nueces picadas, chispas de chocolate amargo o pasas de uva para dar un toque personal.

Para quienes buscan rapidez existe una versión en licuadora que procesa los ingredientes húmedos en un solo paso para obtener una crema homogénea. En cuanto al horneado, el método convencional a 175 grados demora entre 60 y 65 minutos. No obstante, la tecnología actual permite utilizar la freidora de aire a 160 grados durante un periodo de 35 a 45 minutos. En este caso se recomienda usar un molde que permita la circulación del aire y cubrirlo con papel aluminio si la superficie se dora demasiado rápido.

Un factor determinante es el estado de la fruta. Los expertos aseguran que "mientras más maduras y cubiertas de manchas negras estén las bananas, muchísimo mejor" para potenciar el dulce y la humedad. También es posible sustituir la manteca por 60 mililitros de aceite de girasol o maíz para una versión más liviana. Sobre este cambio se advierte que "la manteca, al enfriarse, tiende a endurecer el budín; el aceite no", lo que permite conservar la frescura por más tiempo si se guarda el producto final en bolsas plásticas herméticas para evitar que se seque.