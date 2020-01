El seleccionado argentino de fútbol sub 23 viaja a Colombia detrás de su ilusión olímpíca

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El seleccionado argentino sub 23 entrenó hoy por última vez en Ezeiza y a la medianoche viajaba a Colombia en pos de atrapar una de las dos plazas olímpicas que estarán en disputa para los Juegos de Tokio 2020.



Los 23 futbolistas elegidos por el director técnico Fernando Batista partirán desde el aeropuerto Ministro Pistarini a las 23.58 con destino final en la ciudad de Pereira, donde se disputará toda la primera fase del Torneo Preolímpico, previa escala en la capital Bogotá.



El arribo a Pereira está previsto para las 8.30 de mañana, hora argentina (6.30 de Colombia), a poco más de 72 horas del debut ante el seleccionado local.



En el entrenamiento previo a la partida el grupo realizó trabajos físicos bajo la supervisión del profesor Cristian Palandella y posteriormente tareas con pelota que incluyeron movimientos tácticos sin oposición así como con pelota parada en distintas facetas como tiros libres y de esquina.



El seleccionado argentino competirá en la primera fase de acuerdo con el siguiente programa:



Sábado 18/01 a las 22.30 (de Argentina, 20.30 local): Argentina vs ​Colombia (Estadio Hernán Ramírez Villegas, Pereira).



Viernes 24/01 a las 22.30: Argentina vs Chile (Estadio Hernán Ramírez Villegas, Pereira).



Lunes ​27/01 a las 20 (de Argentikna, 18 local): Argentina vs Ecuador (Estadio Hernán Ramírez Villegas, Pereira).



Jueves ​30/01 a las 20: Argentina vs Venezuela (Estadio Hernán Ramírez Villegas, Pereira).



Argentina integrará el Grupo A del certamen, mientras que el B lo compondrán Brasil, Uruguay, Bolivia, Paraguay y Perú.



Los dos primeros de cada zona se enfrentarán en un cuadrangular final que se llevará a cabo en la ciudad de Bucaramanga, donde se jugará el lunes 3 de febrero, el jueves 6 y el domingo 9, cuando quedarán resueltos los dos primeros lugares que obtendrán la consecuente clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.