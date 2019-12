El Senado chileno decide el futuro político del ex ministro del Interior Andrés Chadwick

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los senadores chilenos decidirán hoy el futuro político del ex ministro del Interior Andrés Chadwick, cuando voten la acusación constitucional que le imputa haber omitido acciones para evitar violaciones a los derechos humanos durante el estado de emergencia por el estallido social iniciado en octubre.



"Soy inocente", dijo Chadwick, quien fuera uno de los hombres más poderosos de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), y en particular del Gobierno de Sebastián Piñera,



Hoy se enfrenta a la hora más oscura de su carrera política iniciada en 1979, cuando la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) lo designó presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC).



El proceso comenzó el martes en la Sala de la Cámara Alta -que actúa como jurado, con la exposición de los diputados que integran la comisión de defensa del texto acusatorio, seguido del alegato del abogado de Chadwick y por último, del ex ministro, que aseguró que jamás permitió violaciones a los derechos humanos.



El estallido social desatado en Chile a mediados de octubre, con enormes movilizaciones en demanda de cambios profundos al modelo económico e institucional, fue reprimido con violencia por la Policía, lo que acarreó múltiples denuncias de organismos defensores de los derechos humanos, entre ellas Human Right Watch y Amnistía Internacional (AI).



Hoy se realizará la votación de los dos capítulos del texto hasta su total despacho y, en caso de aprobarse uno de los dos, el ex secretario de Estado quedará inmediatamente imposibilitado de ejercer cargos públicos hasta por cinco años.



Para que la acusación constitucional sea aprobada, se necesitan 22 votos, de los 43 posibles.



Se trata de una semana políticamente compleja para el Gobierno, dado que a la votación de hoy sobre Chadwick se suma la desaparición de un avión militar rumbo a la Antártida y, desde mañana, el debate parlamentario por la acusación al presidente Piñera, también por su responsabilidad en violaciones



de los derechos de quienes participaron en las protestas masivas.



Fuentes de La Moneda, sede del Gobierno, citadas por el portal de noticias Cooperativa aseguran que la evaluación oficial de ambas situaciones tiene diferentes pronósticos.



Consideran que la situación de Chadwick resulta difícil de superar, mientras que las expectativas sobre lo que ocurra con las acusaciones contra de Piñera son más auspiciosas.



El Senado está compuesto por 19 legisladores oficialistas, 23 de la oposición y un independiente.



El demócratacristiano Jorge Pizarro no estará en la sesión por encontrarse de viaje y el senador socialista y ex secretario general de la OEA, José Miguel Insulza despejó las dudas iniciales y anunció que votará a favor de la acusación constitucional (en principio puesta en duda por su relación de amistad con Chadwick), argumentando que se trata de "emitir un veredicto de carácter político".



El veterano político recalcó que "existe evidencia, más que suficiente, de un gobierno que perdió por completo el control de la situación de orden público en el país, que bajo su vigilancia se cometieron graves violaciones de derechos humanos".



"Lo que se está haciendo efectivo -agregó- es la responsabilidad política de un gobierno y sus principales autoridades que perdieron de vista lo que estaba ocurriendo en las calles de su país y equivocaron plenamente la respuesta a esos hechos".



Cada senador tendrá 15 minutos para dar fundamentar si la aprueba o rechaza, por lo que se calcula que la decisión del Senado se conocerá entre las 21 y las 22, hora Argentina.