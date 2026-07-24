El aumento en el consumo de combustible es una de las señales que más preocupa a los conductores. Si bien existen múltiples causas que pueden provocar que un vehículo gaste más nafta de lo habitual, un mecánico explicó cuál es el primer componente que revisa antes de avanzar con diagnósticos más complejos.

Según detalló el especialista, el filtro de aire suele ser el primer punto de inspección. Cuando este elemento se encuentra sucio u obstruido, el motor recibe menos aire del necesario para realizar una combustión eficiente. Como consecuencia, la mezcla de aire y combustible pierde equilibrio y el vehículo termina consumiendo más nafta.

El mecánico señaló que se trata de una revisión rápida, sencilla y de bajo costo, por lo que recomienda verificar el estado del filtro antes de pensar en fallas más importantes. En muchos casos, reemplazarlo es suficiente para mejorar el rendimiento del motor y recuperar un consumo normal.

No obstante, aclaró que si el problema persiste, es necesario revisar otros componentes del sistema de inyección y encendido. Entre ellos mencionó las bujías, los inyectores, el sensor de oxígeno y el caudalímetro, piezas que también pueden afectar la eficiencia del motor cuando presentan desgaste o fallas.

Además del estado mecánico del vehículo, el especialista recordó que el estilo de conducción influye de manera directa en el consumo. Las aceleraciones bruscas, los frenados constantes, circular con neumáticos desinflados o transportar peso innecesario pueden incrementar significativamente el gasto de combustible.

Realizar los servicios de mantenimiento en los tiempos recomendados por el fabricante también ayuda a prevenir este tipo de inconvenientes y a prolongar la vida útil del motor.