El sensible motivo por el que Zaira Nara se reconcilió con Jakob, su ex

Nora Colosimo confirmó al aire en el programa LAM que su hija Zaira Nara se reconcilió con Jakob Von Plessen tras permanecer separados durante cuatro años. La mamá de la modelo reveló que contó la noticia con la autorización previa de la propia protagonista para aclarar los rumores que circulaban en los medios de comunicación.

La panelista explicó que la pareja siempre mantuvo una excelente relación por el bienestar de sus dos hijos en común, Malaika y Viggo. "Creo que cuando uno se separa es recién cuando conoce a la otra persona. Y ellos son dos personas muy buenas, siempre hubo mucho amor, siempre se respetaron mucho", afirmó sobre el vínculo.

Durante el tiempo en que estuvieron separados, la conductora mantuvo un noviazgo con el polista Facundo Pieres antes de concretar este regreso. Su madre evitó precisar si ya volvieron a convivir en el mismo domicilio y concluyó: "Es todo lo que tengo para decir y es un montón".

El distanciamiento inicial entre ambos había comenzado en septiembre de 2022 luego de un fuerte desgaste en el vínculo. Tras haber superado esa etapa y haber vivido distintas historias sentimentales, los dos eligieron reencontrarse desde otra perspectiva para rearmar el proyecto de vida que comparten.