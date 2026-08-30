San Juan se prepara para una primavera con mayor presencia de precipitaciones. Según explicó Martín Villafañe, encargado de la Estación Meteorológica San Juan, en el programa Te Lo Tengo Que Decir de HUARPE TV, el pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional anticipa condiciones más húmedas para los próximos meses.

El informe contempla el período comprendido entre septiembre, octubre y noviembre y establece, para distintas regiones del país: “Se establece que habrá entre un 50% y un 65% de probabilidades de que las lluvias sean superiores a la normal”, explicó Villafañe al referirse en líneas generales.

Sin embargo, para San Juan, Villafañe señaló que se prevé un 50% más de probabilidades de lluvias y tormentas durante la primavera.

La situación está relacionada principalmente con la presencia y persistencia del fenómeno El Niño en el océano Pacífico y con una mayor cantidad de humedad en la atmósfera.

Un cambio para San Juan

El escenario representa un cambio importante para una provincia caracterizada por su clima seco y que lleva alrededor de 14 años atravesando un período de sequía. Villafañe advirtió que los sanjuaninos deberán volver a prepararse para precipitaciones superiores a las que se registraron durante los últimos años.

“Hay que estar prevenidos, estar siempre atentos a los alertas que emite el Servicio Meteorológico Nacional, como así también el Gobierno de la provincia”, recomendó.

El especialista explicó que, si las condiciones previstas se mantienen, el incremento de las precipitaciones podría extenderse también durante el verano.

Advierten por tormentas intensas

Más allá de la cantidad de lluvia, uno de los principales factores de preocupación serán las tormentas que puedan desarrollarse en períodos cortos.

Villafañe señaló que actualmente se registran a nivel mundial fenómenos meteorológicos de gran impacto, con precipitaciones, tormentas y vientos que pueden presentarse con mayor intensidad en lapsos reducidos.

“Lo más peligroso para nosotros son las tormentas en cortos períodos de tiempo y de gran envergadura”, sostuvo.

Por este motivo, recomendó realizar un seguimiento permanente de los alertas y de las condiciones atmosféricas durante la primavera.

¿Habrá granizo?

El granizo también será un fenómeno a seguir durante la próxima temporada. Villafañe explicó que su comportamiento requiere un monitoreo de corto plazo, ya que no puede anticiparse con la misma precisión que otros fenómenos meteorológicos.

“El granizo hay que ver cómo evoluciona”, señaló, y agregó que existen mecanismos para estudiarlo y prevenir sus efectos.

Cómo será el verano

Respecto de las temperaturas, el pronóstico del SMN indica valores normales para la región de Cuyo.

Durante la primavera podrían registrarse mañanas con temperaturas de entre 10 y 12 grados y tardes que alcancen entre 25 y 30 grados hacia el final de la estación y el comienzo del verano.

Villafañe no anticipó, por el momento, la presencia de olas de calor generalizadas. Sin embargo, sí señaló que podrían registrarse jornadas puntuales con temperaturas muy elevadas.

El verano tendría como característica principal una mayor humedad. Las mañanas y los mediodías podrían ser calurosos, mientras que durante las tardes aumentaría la nubosidad convectiva y podrían aparecer precipitaciones hacia la tarde y noche.

Así, San Juan se encamina hacia una primavera con mayores probabilidades de lluvias y tormentas, en un escenario climático diferente al de los últimos años de sequía.