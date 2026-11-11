El papa León XIV eligió una vestimenta celeste y blanca para celebrar este miércoles 11 de noviembre su última misa en Argentina, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Los colores, que inevitablemente remiten a la bandera nacional, tienen también un profundo significado religioso: representan la devoción a la Virgen María, patrona del país bajo la advocación de Nuestra Señora de Luján.

La prenda que lució el Santo Padre se denomina casulla y es la vestidura exterior que utilizan los sacerdotes durante la celebración de la misa. En esta oportunidad, el celeste predominó en el diseño, acompañado por una franja blanca central con bordados dorados y símbolos marianos.

La elección de los colores adquiere un significado particular por el lugar de la celebración. El azul está tradicionalmente asociado con la Virgen María y representa, entre otros atributos, su pureza y protección maternal. El blanco, por su parte, simboliza la pureza, la alegría y la gloria en la tradición litúrgica.

Aunque ambos colores coinciden con los de la bandera argentina, su presencia en la vestimenta papal responde fundamentalmente a la tradición mariana de la Iglesia católica.

Los detalles de la vestimenta papal

Uno de los elementos más llamativos aparece en el centro de la casulla. Allí se observa un bordado dorado de inspiración mariana, con una corona, rayos y un monograma de la Virgen.

Debajo se destaca la palabra Regina, que significa «Reina» en latín. Se trata de uno de los títulos tradicionales de María, reconocida por la Iglesia católica como Reina del Cielo.

El conjunto remite a la devoción mariana y adquiere especial relevancia en Luján, donde se encuentra el santuario dedicado a la patrona de la Argentina.

Otro elemento significativo es el palio blanco con cruces negras que León XIV lleva sobre sus hombros. Esta insignia, confeccionada tradicionalmente con lana de cordero, representa la misión pastoral del Pontífice y evoca la imagen de Jesús como el Buen Pastor que carga sobre sus hombros a la oveja perdida.

Sus cruces negras recuerdan la Pasión de Cristo y expresan la responsabilidad espiritual del Papa como pastor de la Iglesia universal.

Una despedida bajo la protección de la Virgen

La elección de Luján para celebrar la última misa de León XIV en territorio argentino también estuvo cargada de simbolismo. El Santuario Nacional es uno de los principales centros de peregrinación del país y un punto de encuentro para millones de fieles.

La celebración de este miércoles marcó el cierre de su visita apostólica a la Argentina, que incluyó actividades y encuentros religiosos en Buenos Aires y Córdoba.

De esta manera, el Pontífice cerró su paso por el país vestido con los colores tradicionalmente asociados a la Virgen María, los mismos que forman parte de la identidad nacional argentina, antes de continuar su viaje hacia Perú.