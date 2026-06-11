La ceremonia inaugural del Mundial 2026 no fue el único espectáculo que llamó la atención en las horas previas al partido entre México y Sudáfrica. Minutos antes de ingresar al Estadio Azteca para disputar el encuentro que abrió oficialmente la Copa del Mundo, los jugadores africanos protagonizaron una escena que rápidamente se volvió viral: descendieron del micro bailando, cantando y celebrando en grupo.

Lejos de tratarse de una simple demostración de entusiasmo por disputar el torneo más importante del planeta, la danza tuvo un profundo significado cultural. Los futbolistas de Sudáfrica rindieron homenaje a las tradiciones de su país y mostraron ante millones de espectadores una costumbre que forma parte de su identidad nacional.

Los conocidos como Bafana Bafana llegaron al mítico estadio mexicano con sonrisas, movimientos sincronizados y cánticos característicos que reflejan las raíces de una nación conformada por once grupos étnicos diferentes. En Sudáfrica, la danza es mucho más que una expresión artística: constituye una forma de comunicación, de transmisión cultural y de fortalecimiento comunitario.

Entre las manifestaciones más conocidas se encuentran el Indlamu, una danza tradicional zulú caracterizada por movimientos enérgicos y marcaciones con los pies, y el Gumboot, surgido entre trabajadores mineros que utilizaban golpes y movimientos corporales para comunicarse en condiciones adversas. Estas expresiones forman parte del patrimonio cultural sudafricano y siguen vigentes en la actualidad.

Con el paso de los años, la selección nacional adoptó estas costumbres como parte de su ritual previo a los partidos. El objetivo no solo es motivar al grupo antes de salir al campo de juego, sino también mostrar al mundo la riqueza cultural que representan cada vez que visten la camiseta nacional.

La escena recordó a otras tradiciones deportivas reconocidas internacionalmente, como el famoso Haka que realizan los All Blacks de Nueva Zelanda antes de los encuentros de rugby. En ambos casos, se trata de manifestaciones culturales que fortalecen la identidad colectiva y transmiten un mensaje de orgullo por las raíces.

No es la primera vez que equipos sudafricanos sorprenden con este tipo de celebraciones. Durante el Mundial de Clubes disputado en Estados Unidos en 2025, el Mamelodi Sundowns también captó la atención de los aficionados por sus bailes y cánticos antes y después de los encuentros, incluso tras quedar eliminado del certamen.

Ahora, en el Mundial 2026, Sudáfrica volvió a llevar esa tradición al escenario más importante del fútbol. Antes de enfrentar a México en el partido inaugural, los Bafana Bafana dejaron una imagen cargada de simbolismo, alegría y sentido de pertenencia, demostrando que el fútbol también es una oportunidad para compartir cultura y tradiciones con el mundo entero.