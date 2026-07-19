El significado del vestido de María Becerra en la final del Mundial

María Becerra no solo emocionó con su interpretación del Himno Nacional Argentino antes de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. La cantante también captó todas las miradas por el vestido que eligió para una de las ceremonias más importantes de su carrera, un diseño especialmente creado para homenajear a la bandera nacional.

La artista apareció en el centro del MetLife Stadium, en Nueva Jersey, con una prenda exclusiva inspirada en los colores celeste y blanco. El objetivo del diseño fue recrear la sensación de que la bandera argentina envolvía su figura mientras entonaba las estrofas patrias ante miles de espectadores y millones de personas que seguían la transmisión en todo el mundo.

Un diseño argentino para una ocasión histórica

El vestido fue confeccionado por Abel Cepeda, diseñador mendocino y fundador de la firma de moda y corsetería SEKS, radicado en Nueva York desde hace más de veinte años. La propuesta estética fue complementada por la dirección creativa y el estilismo de Natalia Campos Valencia, quienes trabajaron para reflejar la identidad argentina en una puesta sobria y elegante.

La elección del vestuario acompañó el significado del momento: representar al país en la previa del partido que definió al campeón del Mundial 2026.

Otro hito en la carrera de María Becerra

La participación de María Becerra en la ceremonia oficial de la FIFA sumó un nuevo capítulo a su trayectoria internacional. En los últimos años, la artista consolidó su presencia en los principales escenarios del mundo con actuaciones en festivales como Coachella, presentaciones en Times Square y un récord de cuatro conciertos en el estadio River Plate, dos de ellos con formato 360° y entradas agotadas.

Actualmente, la cantante se encuentra de gira por España y en las próximas semanas continuará con una serie de shows por Latinoamérica. Además, participa del rodaje de la nueva temporada de la serie "En el barro", producción de Netflix.

Con su interpretación del Himno y un vestido cargado de simbolismo, María Becerra fue protagonista de uno de los momentos más emotivos de la previa de la gran final del Mundial, llevando los colores argentinos al centro de la escena internacional.