El Slam Reloj de Arena llega a su quinta edición con una gran feria cultural

El Slam Reloj de Arena tendrá este sábado 5 de septiembre su quinta edición, con una propuesta que combinará poesía oral, música en vivo, feria de emprendimientos, gastronomía sanjuanina, vinos y café de especialidad. El encuentro se desarrollará desde las 18 en el Complejo Cultural y Deportivo La Superiora, en Rawson.

La actividad es organizada por Slam Reloj de Arena, Baker Street y la Municipalidad de Rawson, bajo la dirección de Santiago Castillo, con el objetivo de celebrar y difundir la identidad cultural de San Juan a través de distintas expresiones artísticas.

La jornada propone una experiencia cultural para públicos diversos, con emprendedores locales, gastronómicos y artistas de diferentes disciplinas y géneros musicales.

Música y poesía, protagonistas

Uno de los principales atractivos será la programación artística, que combinará distintos estilos musicales con intervenciones de poesía oral. De esta manera, cada bloque de música en vivo estará acompañado por expresiones poéticas, generando un diálogo permanente entre las distintas disciplinas.

La grilla contará con la participación de artistas locales como Belén García, Leo de los Ríos, Jesús Ojeda, David Alós, Oscar Barzola, Pablo Berrondo, Franco Amarillento y Karlos Manzano.

La programación comenzará a las 19 con “La trenza”, a cargo de Belén García y Leo de los Ríos. A las 20 será el turno de “Cucumelo APC”, con Jesús Ojeda y David Alós.

A las 21 se presentará un bloque de folklore y poesía gauchesca, protagonizado por Oscar Barzola y Pablo Berrondo. Luego, a las 22, actuarán Franco Amarillento y Karlos Manzano. El cierre está previsto para las 23.

Feria, gastronomía y emprendimientos

La propuesta no estará concentrada únicamente en el escenario. Las instalaciones de la antigua bodega sanjuanina también serán utilizadas para una feria que reunirá a emprendedores culturales, editoriales independientes, fotógrafos y artistas plásticos, además de proyectos vinculados con la indumentaria, el diseño y las artesanías.

Los visitantes también podrán acceder a distintas opciones gastronómicas y disfrutar de productos locales, degustaciones de vino y café de especialidad.

De esta manera, La Superiora será escenario de una jornada que buscará reunir a familias, artistas y emprendedores en torno a distintas expresiones de la cultura sanjuanina.

Quinta edición del ciclo

El Slam Reloj de Arena nació como una propuesta destinada a difundir principalmente la poesía oral y, a partir de ella, distintas expresiones de la cultura provincial. El ciclo comenzó como una competencia de poesía con un formato novedoso y posteriormente recorrió distintos espacios de San Juan.

Las ediciones anteriores se realizaron en el Chalet Cantoni, el Auditorio Juan Victoria, la Unión Vecinal del Barrio Tulum, la Unión Vecinal del Barrio del Carmen y la Biblioteca Popular de Albardón.

Esta quinta edición continuará con la propuesta de reunir poesía, música y otras manifestaciones artísticas en un mismo espacio, sumando además una feria y propuestas gastronómicas.

La grilla completa