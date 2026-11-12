Después de una jornada de calor intenso, con temperaturas que alcanzaron los 38°C este jueves 12 de noviembre, San Juan se prepara para un cambio en las condiciones meteorológicas. Según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), desde el viernes 13 y hasta el martes 17 habrá probabilidades de lluvias en la provincia, acompañadas por un marcado descenso de la temperatura durante el fin de semana.

El organismo nacional anticipa cinco jornadas consecutivas con posibilidades de precipitaciones, aunque con distintas intensidades y probabilidades según el día. El cambio más significativo se producirá el sábado, cuando la máxima descenderá hasta los 29°C, nueve grados menos que los previstos para este jueves.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

El viernes 13 todavía será una jornada calurosa, con una temperatura máxima de 37°C y una mínima de 21°C. Sin embargo, durante la tarde y la noche podrían registrarse tormentas aisladas, con probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40%.

Además, se esperan vientos del sector sur, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

Un fin de semana con tormentas y descenso de temperatura

Para el sábado 14, el SMN prevé una máxima de 29°C y una mínima de 21°C. La inestabilidad se extendería durante toda la jornada, con posibilidades de lluvias y tormentas tanto en la madrugada y la mañana como durante la tarde y la noche.

En todos los períodos del sábado, la probabilidad de precipitaciones oscilará entre el 10% y el 40%. También se anticipan ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 51 y 59 kilómetros por hora durante las primeras horas del día.

El domingo 15 continuará la inestabilidad, con una máxima de 30°C y una mínima de 21°C. Para esa jornada se mantienen las probabilidades de lluvias y tormentas, nuevamente con valores de entre el 10% y el 40%.

Las lluvias podrían continuar hasta el martes

El comienzo de la próxima semana también estará marcado por la posibilidad de precipitaciones. Para el lunes 16 se pronostica una temperatura máxima de 30°C y una mínima de 18°C.

Durante las primeras horas del lunes, las probabilidades de lluvia serán bajas, de entre el 0% y el 10%. Sin embargo, hacia la tarde y la noche volverán a aumentar, con valores de entre el 10% y el 40%.

Finalmente, el martes 17 se espera una máxima de 29°C y una mínima de 16°C. El pronóstico indica nuevamente probabilidades de precipitaciones de entre el 10% y el 40%, tanto durante la mañana como hacia la tarde y la noche. Además, podrían registrarse ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

De esta manera, el pronóstico anticipa un período de mayor inestabilidad después de las temperaturas extremas registradas en San Juan. No obstante, las probabilidades informadas por el SMN no garantizan lluvias durante todas las jornadas, por lo que será importante seguir las actualizaciones del organismo.